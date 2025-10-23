Advertisement
भाई दूज के बाद अब चौथ पर भी कंफ्यूजन, कब मनाई जाएगी इस महीने की विनायक चतुर्थी?

Chaturthi in October 2025: हर महीने के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है. इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सारे कष्‍ट दूर होते हैं. अक्‍टूबर में विनायक चतुर्थी पर बेहद शुभ योग बन रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:03 AM IST
भाई दूज के बाद अब चौथ पर भी कंफ्यूजन, कब मनाई जाएगी इस महीने की विनायक चतुर्थी?

Vinayak Chaturthi kab hai: सभी चतुर्थी तिथियां भगवान गणेश को समर्पित हैं. इसमें कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्‍टी चतुर्थी और शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं. विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करना चाहिए. इससे सुख-सौभाग्‍य बढ़ता है. 

यह भी पढ़ें: साल 2026 में राहु चमकाएंगे 4 राशि वालों की किस्‍मत, शनि की राशि में रहकर देंगे आसमान की बुलंदियां

विनायक चतुर्थी पर शुभ योग 

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्‍ल चतुर्थी तिथि 25 अक्टूबर को देर रात 01 बजकर 19 मिनट से शुरू होकर 26 अक्टूबर को सुबह 03 बजकर 48 मिनट तक चतुर्थी तिथि रहेगी. चूंकि चतुर्थी तिथि पर रात को चंद्र दर्शन किया जाता है और अर्घ्‍य दिया जाता है. इसलिए 25 अक्‍टूबर को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी. 

इसके अलावा अक्‍टूबर में चतुर्थी तिथि पर शोभन योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा हैं. ऐसे शुभ योग में गणपति बप्‍पा की पूजा करना विशेष शुभ फल देगा. इसके अलावा रात भर भद्रावास योग का संयोग रहेगा. 

यह भी पढ़ें: 2 महीने के अंदर 3 राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, मालव्‍य राजयोग देगा तगड़ा पैसा और लग्‍जरी लाइफ

चतुर्थी तिथि का पंचांग

सूर्योदय - सुबह 06 बजकर 28 मिनट पर
सूर्यास्त - शाम 05 बजकर 42 मिनट पर
चन्द्रोदय- सुबह 09 बजकर 50 मिनट पर
चन्द्रास्त- रात 07 बजकर 58 मिनट पर
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 46 मिनट से 05 बजकर 37 मिनट तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 01 बजकर 57 मिनट से 02 बजकर 42 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 05 बजकर 42 मिनट से 06 बजकर 07 मिनट तक
निशिता मुहूर्त - रात 11 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 31 मिनट तक

यह भी पढ़ें: बेहद चालाक और धोखेबाज होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, आस्‍तीन के सांप की तरह डसते हैं

चतुर्थी तिथि के दिन करें यह पाठ 

विनायक चतुर्थी के दिन श्री अथर्वशीर्ष का पाठ करें. साथ ही गणेश जी के मंत्रों का जाप करें. गणेश जी के मंत्र - 
मूल मंत्र: "ॐ गं गणपतये नमः" 
संकट नाशक मंत्र: "ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा ॥" 
गणेश गायत्री मंत्र: "ॐ एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥" 

यह भी पढ़ें: देवउठनी एकादशी कब है, 1 या 2 नवंबर 2025? कब से शुरू होंगे शुभ कार्य?

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

chaturthi 2025 october

