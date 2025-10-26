Advertisement
Kharna Puja 2025: खरना पूजा में इन 5 चीजों से रहें दूर! शाम को एक गलती और 36 घंटे का व्रत हो जाएगा निष्फल

Kharna Puja 2025: चार दिवसीय छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा होती है. इस दिन से जुड़े सभी नियमों को छठ व्रती को पालन करना होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा में क्या ना करें.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:02 PM IST
Chhath 2025 Kharna Puja Mistakes: वैदिक पंचांग के अनुसार, साल 2025 में खरना का पर्व 26 अक्टूबर, रविवार को यानी आज मनाया जा जा रहा है. परंपरा के अनुसार, खरना छठ महापर्व का दूसरा और सबसे पवित्र दिन होता है. खरना के दिन व्रती महिलाएं दिनभर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को विशेष प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं. इस दिन शुद्धता और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है.ताकि सूर्य देव और षष्ठी माता की कृपा बनी रहे. आइए जानते हैं कि खरना पूजा के दिन कौन-कौन सी पांच गलतियां नहीं करनी चाहिए. 

पूजा सामग्री और प्रसाद की अशुद्धता 

खरना का प्रसाद (गुड़-चावल र और रोटी) या पूजा में इस्तेमाल होने वाली किसी भी सामग्री को बिना स्नान किए या गंदे/जूठे हाथों से नहीं छूने चाहिए. ऐसा करने से व्रत-पूजा की पवित्रता भंग हो जाती है. छठ पूजा में पवित्रता सर्वोपरि है. खरना का प्रसाद बनाते समय व्रती और सहयोगी दोनों को पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए. प्रसाद सिर्फ साफ-सुथरे और धुले हुए हाथों से ही छूना चाहिए. यदि गलती से सामग्री अशुद्ध हो जाए, तो उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए.

प्रसाद में साधारण नमक या तामसिक चीजों का प्रयोग

खरना के प्रसाद को बनाते समय साधारण (आयोडीन युक्त) नमक, प्याज या लहसुन का प्रयोग करना चाहिए. खरना के महाप्रसाद में केवल शुद्ध सेंधा नमक और शुद्ध देसी घी का ही उपयोग किया जाता है. प्रसाद पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए. इस दिन व्रती और परिवार के सदस्यों को भी लहसुन, प्याज या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए.

प्रसाद ग्रहण करने में जल्दबाजी या शोरगुल

शाम को पूजा के बाद खरना का प्रसाद सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किए बिना ही ग्रहण कर लेना, या एकांत में न खाना अशुभ माना गया है. प्रसाद सबसे पहले सूर्य देव और छठी मैया को भोग लगाना चाहिए. इसके बाद, व्रती महिला को यह प्रसाद एकांत और शांत स्थान पर ग्रहण करना होता है. ऐसा माना जाता है कि प्रसाद खाते समय किसी की आवाज सुनना शुभ नहीं होता, इसलिए शांति बनाए रखना जरूरी है. व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद पाते हैं.

जमीन पर न सोना या अपवित्र वस्त्र पहनना

खरना के दिन व्रती का बिस्तर या पलंग पर सोना, या अशुद्ध/गंदे वस्त्र पहनकर पूजा-पाठ नहीं करना चाहिए.छठ व्रत के दौरान व्रती को जमीन पर चटाई या कंबल बिछाकर सोना चाहिए, जिसे ब्रह्मचर्य और संयम का प्रतीक माना जाता है.  साथ ही, शाम की पूजा के लिए व्रती को दोबारा स्नान करके साफ और धुले हुए वस्त्र (नए वस्त्र हों तो और अच्छा) धारण करने चाहिए. काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: डूबते सूर्य को अर्घ्य देते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें पूजा सामग्री और विधि

प्रसाद बनाते समय जूठा करना या चखना

छठ पूजा का प्रसाद इतना पवित्र माना जाता है कि उसे तैयार करते समय चखने की सख्त मनाही होती है. प्रसाद को सीधे छठी मैया और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण किया जाता है. प्रसाद को किसी भी कीमत पर जूठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल अधूरा रह जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

chhath puja 2025

