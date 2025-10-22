Advertisement
Chhath Puja 2025: सूप में रखें ये शुभ फल और वस्तुएं, मिलेगी संतान सुख, धन-समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद!

Chhath Puja 2025 Soop: छठ पूजा सिर्फ सूर्य उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि यह संयम, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक भी है।.पूजा में सूप और दउरा में इन पवित्र फलों को सजाकर अर्पित करने से छठ मईया प्रसन्न होती हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:35 PM IST
Chhath Puja 2025: लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व इस साल 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है. चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य उपासना और छठ मईया की आराधना का प्रतीक माना जाता है. भारत के हर हिस्से में इसकी धूम रहती है, लेकिन विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल में इसकी भव्यता देखते ही बनती है. इस पर्व में शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है. व्रत रखने वाली महिलाएं (व्रतिनें) पूरी श्रद्धा से व्रत करती हैं और पूजा के दौरान दउरा और सूप का उपयोग करती हैं. भक्त इन्हें कंधे पर उठाकर फल-सामग्री से भरकर पूजा स्थल से घाट तक ले जाते हैं. मान्यता है कि इससे सूर्य देव और छठ मईया प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पूजा के सूप में किन फलों को शामिल करना शुभ रहता है.

कब शुरू होगा छठ महापर्व 2025

पंचांग के अनुसार, इस साल छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को ‘नहाए-खाए’ के साथ होगी. 26 अक्टूबर को भक्त ‘खरना’ का प्रसाद ग्रहण करेंगे. 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य (डूबते सूर्य) को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा. 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व सम्पन्न होगा.

बांस के बने दउरा और सूप का महत्व

ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि छठ पर्व में बांस से बने दउरा और सूप का उपयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है. दरअसल, बांस वंश वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे इस पर्व में शामिल किया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि छठ व्रत की शुरुआत ऋषि-पत्नियों द्वारा की गई थी और उन्होंने सभी ऋतु-फलों से सूप को सजाया था.

यह भी पढ़ें: छठ पूजा पर छठी मैया और सूर्य देव मिलकर संवारेंगे 5 राशि वालों की किस्मत, होगा बंपर लाभ

इन फलों से सजाएं सूप और दउरा

केला- छठ पूजा में केले का विशेष महत्व है. इसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है. पूजा में इसे अर्पण करने के साथ प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है. 

सिंघाड़ा (पानी फल)- यह फल पवित्रता और धन-धान्य का प्रतीक है. पानी में उत्पन्न होने के कारण इसे शुद्ध माना जाता है और छठ मईया को अर्पित करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

नारियल- नारियल को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. इसे अर्पित करने से छठ मईया प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यह पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है.

गन्ना- छठ पूजा में गन्ना चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है. यह भगवान सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है और इसे चढ़ाने से परिवार में मिठास और खुशहाली बनी रहती है.

मूली, अदरक और हल्दी- इन तीनों का प्रयोग छठ मईया की पूजा में प्राचीन काल से होता आ रहा है. ये पौधे उर्वरता, स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक हैं. ‘स्कंद पुराण’ में भी इनका उल्लेख मिलता है.

ठेकुआ- यह छठ मईया का प्रिय प्रसाद है. गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बने इस पारंपरिक व्यंजन को पूजा में चढ़ाने से संतान सुख, समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

chhath puja 2025

