धर्म

Chhath Puja 2025: इस साल कब है छठ महापर्व का नहाय-खाय और खरना, नोट कर लें डेट और व्रत नियम

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व केवल पूजा का पर्व ही नहीं, बल्कि यह आत्मसंयम, तपस्या और शुद्धता का प्रतीक है. आइए जानते हैं कि इस साल छठ महापर्व का नहाय-खाय और खरना कब है. 

 

Last Updated: Oct 04, 2025, 09:51 PM IST
Chhath Puja 2025: इस साल कब है छठ महापर्व का नहाय-खाय और खरना, नोट कर लें डेट और व्रत नियम

Chhath Puja 2025: हिंदू धर्म में छठ पर्व का विशेष महत्व है। यह महापर्व सूर्य उपासना और छठी मैया की आराधना को समर्पित है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व चार दिनों तक चलता है. इस दौरान भक्त कठोर नियमों और व्रत का पालन करते हुए सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य अर्पित करते हैं. छठ महापर्व का पहला दिन नहाय-खाय का होता है. इसमें छठ व्रती पवित्र नदियों में स्नान के बार नहाय-खाय करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से लौकी की सब्जी बनाई जाती है. नहाय-खाय के अगले दिन खरना किया जाता है, जिसमें छठ व्रती संध्या के समय विशेष पूजन करती हैं. इसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है और सभी के बीच वितरित किया जाता है. आइए अब जानते हैं कि इस साल छठ महापर्व का नहाय-खाय कब है, खरना कब किया जाएगा और इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

छठ महापर्व 2025 की तिथियां

  • नहाय-खाय- 26 अक्टूबर 2025, रविवार
  • खरना- 27 अक्टूबर 2025, सोमवार
  • संध्या अर्घ्य (पहला अर्घ्य)- 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार
  • उषा अर्घ्य (दूसरा अर्घ्य और व्रत समापन)- 29 अक्टूबर 2025, बुधवार

नहाय-खाय का महत्व और नियम

छठ पर्व का आरंभ नहाय-खाय से होता है. इस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं. घर को पूरी तरह साफ-सुथरा रखा जाता है. व्रती इस दिन केवल सात्विक भोजन जैसे कद्दू, चना दाल और अरवा चावल ग्रहण करते हैं. यह शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है.

खरना का महत्व और नियम

दूसरे दिन यानी खरना पर व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं. खरना के प्रसाद में गुड़-चावल की खीर, रोटी और फल होते हैं. प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रती जल ग्रहण करते हैं. इसके बाद अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत का पालन किया जाता है.

यह भी पढ़ें: इस श्राप की वजह से रोजाना तिल के बराबर घटता जा रहा है गोवर्धन पर्वत, पौराणिक कथा

संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य

तीसरे दिन संध्या समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. वहीं चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके व्रत का समापन किया जाता है. इस अनुष्ठान से सूर्य देव की कृपा और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

छठ व्रत के विशेष नियम

व्रती को पूरे पर्व के दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए. व्रत के दौरान लहसुन-प्याज का सेवन वर्जित है. व्रती को पूरी शुद्धता और संयम के साथ पूजा करनी चाहिए. छठ पर्व में प्रसाद और पूजन सामग्री को अत्यंत स्वच्छता और श्रद्धा से तैयार किया जाता है. व्रती को इस दौरान किसी प्रकार के छल-कपट और विवाद से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

