Advertisement
trendingNow12969944
Hindi Newsधर्म

Chhath Puja 2025: आस्था के महापर्व छठ की तिथियां तय, नहाय खाय से उषा अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल जानें

Chhath Puja 2025 Dates  Muhurat: वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में छठ पूजा का आरंभ 25 अक्टूबर से होगा और इसका समापन 28 अक्टूबर को किया जाएगा. आइए जानते हैं कि इस बीच खरना, नहाय-खाय, संध्या अर्घ्य और सुबह का अर्घ्य कब दिया जाएगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhath Puja 2025: आस्था के महापर्व छठ की तिथियां तय, नहाय खाय से उषा अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल जानें

Chhath Puja 2025 Dates: सनातन धर्म में कार्तिक मास को पवित्र पर्वों का माह कहा गया है. दिवाली के बाद जब दीपों की रौशनी धीमी पड़ती है, तब लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा अपनी भव्यता के साथ आरंभ होता है. यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का अनुपम उत्सव है, जिसमें प्रकृति, श्रद्धा और आत्म-शुद्धि का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी. यह चार दिवसीय पर्व नहाय-खाय से प्रारंभ होकर उषा अर्घ्य (सूर्योदय अर्घ्य) के साथ संपन्न होगा. बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह पर्व अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. आइए जानते हैं छठ पूजा की प्रमुख तिथियों के बारे में.

छठ पूजा 2025 की तिथियां

पहला दिन (नहाय-खाय)- 25 अक्टूबर 2025

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा दिन (खरना)- 26 अक्टूबर 2025

तीसरा दिन (सांध्य अर्घ्य)- 27 अक्टूबर 2025

चौथा दिन (उषा अर्घ्य)- 28 अक्टूबर 2025

पहला दिन- नहाय-खाय (25 अक्टूबर)

इस दिन व्रती सुबह-सुबह पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं. घर की शुद्ध सफाई के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद तैयार किया जाता है. यह भोजन पूरी तरह सात्विक होता है और व्रती के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी इसे ग्रहण करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही छठी मैया की कृपा आरंभ हो जाती है.

दूसरा दिन- खरना (26 अक्टूबर)

खरना पर व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ की खीर व रोटी बनाते हैं. इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत आरंभ होता है. ऐसा माना जाता है कि खरना के बाद छठी मैया घर में विराजती हैं और व्रती को आशीर्वाद देती हैं.

तीसरा दिन- सांध्य अर्घ्य (27 अक्टूबर)

इस दिन व्रती बिना जल ग्रहण किए सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. बांस के सूप में ठेकुआ, फल और मिठाई रखकर सूर्यदेव की आराधना की जाती है. यह दिन भक्ति, अनुशासन और संयम का प्रतीक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं छठी मइया, जिनकी पूजा से मिलती है संतान और समृद्धि का वरदान

चौथा दिन- उषा अर्घ्य (28 अक्टूबर)

छठ पूजा का समापन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होता है. सूर्योदय से पहले व्रती जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित करते हैं और फिर सात या ग्यारह परिक्रमा लगाते हैं. अर्घ्य के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण करते हैं.

छठ पूजा का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व

छठ पूजा सूर्य उपासना और कृतज्ञता का पर्व है. सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है, वहीं छठी मैया संतान सुख और परिवार की रक्षा की अधिष्ठात्री देवी हैं. यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है- क्योंकि इस दौरान नदी-तालाबों की सफाई, प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग और सामूहिक पूजा की परंपरा निभाई जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

chhath puja 2025

Trending news

बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला