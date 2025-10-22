यूपी, झारखंड और...बिहार ही नहीं इन राज्यों में भी रहता है 'छठ पूजा' का उत्साह

Chhath Puja Date: सूर्य उपासना का महापर्व छठ को लेकर पूरे देश में काफी उत्साह रहता है, हालांकि बिहार राज्य में अन्य प्रदेशों से ज्यादा लोग इस पर्व को मनाते हैं, घरों से हजारों किमी दूर रहने वाले लोग अपने अपने गांव आते हैं, बहुत सारे लोग इस पर्व का ताल्लुक बिहार से बताते हैं पर हम बताने जा रहे हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर बिहार की तरह ही छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.

यूपी में भी रहता है उत्साह

पूर्वी यूपी के प्रयागराज और वाराणसी में भी छठ पर्व का बेहद उल्लास देखने को मिलता है, यहां के घाटों पर भक्तों का भारी हुजूम उमड़ता है, गंगा में भक्त डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं, इतना ही नहीं यहां पर प्रसिद्ध और पारंपरिक छठ मैया का गीत भी गाते हैं, सालों से लोग इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहां पर संगम के किनारे भक्तों का हुजूम लगता है और व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, यहां पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता है.

दिल्ली NCR

इसके अलावा कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली NCR के यमुना के घाटों पर देखने को मिलता है, दिल्ली में बहुत सारी संख्या में बिहार और पूर्वी यूपी के लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और यहां यमुना के किनारे दिल्ली सरकार द्वारा अस्थाई घाट बनाया जाता है जहां पर पूजा अर्चना करते हैं, यहां के आईटीओ घाट और कालिंदी कुंज में भक्तों का सैलाब उमड़ता है, इसके अलावा कृत्रिम तालाब का भी निर्माण किया जाता है जहां पर व्रती अर्घ्य देते हैं.

झारखंड

इन दो राज्यों के अलावा छठ पर्व को लेकर झारखंड में भी काफी उत्साह रहता है, यह राज्य पहले बिहार में था, हालांकि अलग होने के बावजूद भी इस राज्य के लोग छठ पर्व की परंपरा को जीवित रखे गए हैं, यहां के घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है, इतना ही नहीं जमशेदपुर के डोमुहानी घाट में सुवर्णरेखा और खरकाई नदियों के संगम स्थल 'डोमुहानी' पर छठ की विशेष रौनक देखने को मिलती है. नदी के किनारों पर की गई सजावट लोगों का मन मोह लेती है, राजधानी रांची में भी भक्त उत्साह से भरे रहते हैं. इस बार यह पर्व 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को प्रात: अर्घ्य दिया जाएगा.