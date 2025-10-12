Chhath Puja 2025: छठ पूजा के दूसरे दिन क्यों मनाया जाता है 'खरना', जानें इससे जुड़ी परंपरा और मान्यताएं

Chhath 2025 Kharna Puja Rituals: छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और आस्था से जुड़ा पर्व है, जो सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में खरना दूसरा दिन होता है, जिसे अत्यंत पवित्र और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके बाद से छठ व्रतियों का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और सुबह अर्घ्य वाले दिन व्रत का पारण किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पूजा के दिन खरना क्यों किया जाता है, इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता और नियम व विधि क्या हैं.

खरना का अर्थ और महत्व

“खरना” शब्द का अर्थ है शुद्धता और पवित्रता. पूरा छठ पर्व इसी सिद्धांत पर आधारित है- आत्मसंयम, स्वच्छता और भक्ति का समन्वय. इस दिन व्रती महिलाएं तन-मन से शुद्ध होकर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करती हैं. धार्मिक मान्यता है कि खरना का उपवास रखने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति, स्वास्थ्य तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

खरना की तिथि और व्रत का स्वरूप

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है. यह दिन नहाय-खाय के बाद आता है और छठ पर्व की विधिवत शुरुआत मानी जाती है. इस दिन व्रती पूरा दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए उपवास रखते हैं. छठ महापर्व के चौथे दिन सुबह के अर्घ्य के साथ ही पूजा संपन्न होती है. पूजा के बाद व्रती गुड़ और चावल से बनी खीर (रसीया), रोटी और केले का प्रसाद ग्रहण करते हैं. प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अगले दिन के अरघ्यदान तक का 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ करते हैं.

खरना व्रत विधि

छठ महापर्व के खरना पूजा के दिन शाम को सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में आसन बनाकर पूजा की जाती है. स्थान को साफ-सुथरा और पवित्र रखा जाता है. इसके बाद व्रती नए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ की खीर बनाती हैं. साथ ही गेहूं की रोटी और केले का प्रसाद तैयार किया जाता है. पूजा के समय व्रती दीपक जलाकर सूर्यदेव और छठी मैया को जल, दूध और प्रसाद अर्पित करते हैं. पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जिसे खरना प्रसाद कहा जाता है. इसके बाद 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत आरंभ होता है.

यह भी पढ़ें: इस साल कब है छठ महापर्व का नहाय-खाय और खरना, नोट कर लें डेट और व्रत नियम

खरना का आध्यात्मिक महत्व

खरना व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और समर्पण का प्रतीक है. इस दिन व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर भक्ति और ध्यान के माध्यम से मन को पवित्र करता है. मान्यता है कि छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा से परिवार में सुख-शांति, धन-धान्य और स्वास्थ्य का वास होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)