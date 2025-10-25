Advertisement
Chhath Puja 2025: खरना पर क्या बनता है प्रसाद और क्यों माना जाता है यह सबसे पवित्र भोग? जानें पूरी विधि

Chhath Puja 2025 Day 2 Kharna: छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा का विधान है. इस दिन व्रती स्नान करके विशेष पकवान का सेवन करते हैं. आइए जानते हैं खरना प्रसाद के बारे में. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:25 PM IST
Chhath Puja 2025: खरना पर क्या बनता है प्रसाद और क्यों माना जाता है यह सबसे पवित्र भोग? जानें पूरी विधि

Chhath Puja 2025 Kharna: महापर्व छठ की शुरुआत आज यानी 25 अक्टूबर से हो चुकी है. सूर्य उपासना और मातृशक्ति की आराधना को समर्पित यह पर्व चार दिनों तक चलता है और इसका समापन 29 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा. छठ का प्रत्येक दिन विशिष्ट होता है. पहले दिन नहाय-खाय, दूसरे दिन खरना (लोहंडा), तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य. इन चारों दिनों में खरना का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है. खरना के दिन व्रती मां छठी मईया और सूर्य देवता की आराधना करते हैं और विशेष प्रसाद बनाकर पूजा के बाद उसे ग्रहण करते हैं.

खरना पर क्या बनता है प्रसाद?

26 अक्टूबर को पड़ने वाले खरना के दिन व्रती गुड़ की खीर और रोटी (या पूड़ी) बनाते हैं. यह खीर अत्यंत पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसे मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से पकाया जाता है. ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यता के अनुसार, अन्य लकड़ी का उपयोग अशुद्ध माना जाता है. आम की लकड़ी से बने भोजन को शुद्ध, सात्विक और ऊर्जावान माना गया है. पूजा के बाद यही खीर और रोटी व्रती प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं.

खरना प्रसाद का महत्व

खरना के दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद स्नान करके पूजा आरंभ करते हैं. पूजा के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है. यह प्रसाद न सिर्फ व्रतधारियों के लिए पवित्र होता है, बल्कि इसे छठी मईया का आशीर्वाद स्वरूप भोजन माना जाता है. इस दिन के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, जो चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है. मान्यता है कि खरना का यह प्रसाद संतान सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि प्रदान करता है.

आम की लकड़ी का विशेष महत्व

धार्मिक परंपराओं में आम के पेड़ को छठी मईया का प्रिय माना गया है. आम की लकड़ी शुद्ध और सात्विक होती है. जब इस लकड़ी पर भोजन पकाया जाता है, तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसके अलावा, इसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और पूजा के समय दिव्यता का वातावरण नजर आता है.

यह भी पढ़ें: छठ महापर्व में क्यों होती है छठी मईया की पूजा? जानें इसके धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

खरना प्रसाद सामग्री

दूध - 1 लीटर

चावल- आधा कप

गुड़-  स्वादानुसार

शुद्ध घी- 1 चम्मच

इलायची पाउडर- आधा चम्मच

सूखे मेवे- इच्छानुसार

खरना प्रसाद कैसे बनाएं

सबसे पहले मिट्टी या पीतल के बर्तन में दूध डालकर उबालें. अब धुले हुए चावल डालें और मध्यम आंच पर पकने दें. जब चावल अच्छी तरह पक जाएं, तब इसमें गुड़ डालें और हल्की आंच पर कुछ देर तक पकाएं. अंत में थोड़ा घी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर खीर को तैयार करें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

chhath puja 2025

