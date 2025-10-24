Chhath Puja 2025: घाट जाकर छठ करना नहीं हो पा रहा संभव? तो जान लें घर पर पूजा करने का एक एक नियम!

Chhath Puja 2025 Niyam: लोक आस्था का पर्व छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है और भक्त कठिन व्रत का संकल्प करते हैं. इस साल छठ पर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 28 अक्टूबर को प्रातः अर्घ्य के साथ पूजा संपन्न हो जाएगी. चार दिवसीय छठ पूजा पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पूजा से जुड़े एक एक नियम का पालन कड़ई से किया जा सके. इस पर्व पर नदी घाट जातक सूर्य देव को अर्घ्य देने का नियम है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आस पास नदी या सरोवर नहीं होता. ऐसी स्थिति में लोग घर पर ही छठ व्रत करें. ऐसे आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि अगर घर में छठ व्रत कर रहे हैं तो इसके जरूरी नियम क्या है.

घर पर छठ पूजा करने के नियम और विधि ( Ghar Par Chhath Puja Karne Ke Niyam)

घर की छत, बालकनी में एक साफ जगह पर पूजा की व्यवस्था करें.

ईंटों या मिट्टी से छोटा गोल या चौकोर कुंड बनाएं.

कोशिश करें कि टब या प्लास्टिक के कंटेनर न इस्तेमाल करें, मिट्टी ईंट जैसी चीजों से ही कुंड बनाएं.

कुंड में इतना जल भरें कि पानी कमर के करीब आ सके.

कुंड में पानी भरे और उसमे ही थोड़ा सा गंगाजल मिला दें.

छठ पूजा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान

नहाय खाय से लेकर सुबह के अर्घ्य के दिन तक घर मे लहसुन-प्याज जैसी तामसिक चीजे न रखें.

छठ का प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू को बनाते समय पवित्रता बनाए रखें.

व्रती जब तक व्रत में रहें भूमि पर चटाई बिछाकर सोएं, पलंग पर न सोएं.

व्रती चारों दिन बिना सिला कपड़ा धारण करें.

संध्या और उषा अर्घ्य घर में बनाए एक ही कुंड में दें.

अर्घ्य देने का नियम

बांस के सूप या पीतल की टोकरी में सभी प्रसाद को रखें, जैसे मौसमी फल, गन्ना, ठेकुआ आदि. अब तांबे के लोटे में दूध व जल को मिलाएं और इसी से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसी तरह सुबह के समय भी दूध में पानी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें, ध्यान रहे कि जब भी अर्घ्य दें आपका मुख सूर्यदेव की ओर ही हो. सुबह के अर्घ्य के साथ ही भगवान सूर्य और छठी मइया से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे.

छठ पूजा की तिथियां (Chhath Puja Dates)

25 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार को नहाय-खाय

26 अक्टूबर 2025, दिन रविवार को खरना

27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को सूर्यास्थ अर्घ्य

28 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार को सूर्योदय अर्घ्य

सूर्यास्त और सूर्योदय समय

27 अक्टूबर को सूर्यास्त- शाम 05:40 बजे.

28 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 06:30 बजे.

