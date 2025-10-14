Advertisement
Chhath Puja 2025: संतान प्राप्ति का मिलेगा आशीर्वाद, नहीं रह जाएगी कोई मनोकामना अधूरी, करें छठ पूजा पर ये अचूक उपाय!

Chhath Puja 2025 Kab Hai: छठ पर्व पर मांगी गई मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है. संतान की प्राप्ति के लिए अगर छठ पूजा की जा रही है तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं. आइए कुछ आसान उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:56 AM IST
Chhath Puja 2025 Ke Upay In Hindi: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाय से शुरू होकर सुबह के अर्घ्य पर खत्म हो जाता है. इस बार कार्तिक माह का छठ महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस पर्व पर साक्षात सूर्यदेव की आराधना की जाती है. मान्यतानुसार छठ की महिमा इतनी अपरंपार है कि इसके प्रभाव से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है. अगर संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो छठ पूजा के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जा सकते है. छठ पूजा पर किए जानें वाले कुछ आसान उपायों को करें जो संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति हो सकती है. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

छठ पूजा के दौरान करें ये उपाय
छठ घाट तक दंड देते-देते जाएं
छठ पूजा के पहले अर्घ्य वाले दिन व्रती अपने घर से लेकर छठ घाट तक दंड देते-देते जाएं व पानी में हाथ जोड़ खड़े रहें. मन ही मन भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि संतान सुख की आपकी मनोकामना पूर्ण हो. अगले दिन भी इसी क्रिया को दोहराएं. आपका कठिन प्रार्थना से सूर्यदेव और छठी मइया प्रसन्न होंगी व मनोकामना पूर्ण का आशीर्वाद देंगी.

गुड़ और जल का भोग
छठ पूजा के संध्या अर्घ्य वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और सूर्य देव की पूजा आराधना करें. अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करें और वहीं एक पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित करें. इसके बाद सूर्य देवता को गंगा जल से स्नान करवाएं, कपड़े धारण करवाएं और अन्य पूजा सामग्री यानी चावल, धूप, दीप व लाल फूल अर्पित करें. सूर्य देवता को गुड़ और जल भोग के रूप में अर्पित करें. इसके बाद मन ही मन अपनी मनोकामना सूर्य देवता को बताएं. सूर्य देव प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करेंगे.

नदी में बहाएं गुड़ और चावल
छठ पर्व के दिन सुबह स्नान करें व सूर्यदेव को प्रणाम कर उन्हें अर्घ्य दें. इसके बाद बहते जल में कच्चे चावल व गुड़ को बहा दें. इस एक छोटे से उपाय को करने से सू्र्य देव अति प्रसन्न होंगे व संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी करेंगें.

रुद्राक्ष की माला से जप करें
छठ पर्व पर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद स्थापित मूर्ति या सूर्य देव का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला बनाएं और प्रत्येक माला में सुरतदेव के मंत्र का जप करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी.

दान और जल प्रवाहित करने वाली वस्तुएं
पौराणिक मान्यताएं हैं कि छठ व्रत के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और व्रत को दान जरूर करें. इसके लिए जब व्रत खत्म हो और पारण कर लें तब दान करें. लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधें व पोटली बनाकर इस कामना के साथ दान करें की आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Puja Path Niyam: सुबह शाम की पूजा में करें ये उपाय तो भोलेनाथ होंगे प्रसन्न, उतरेगा कर्ज और कष्ट होंगे दूर!

और पढ़ें- Guru Vakri 2025 Rashifal: गुरु बृहस्पति वक्री होकर 4 राशि वालों की बदलेंगे किस्मत, पैसों की होगी भरमार! 

