Chhath Puja 2025: पहली बार कर रहे हैं छठ तो जान लें खरना विधि, एक एक नियम है बहुत जरूरी!

Chhath Puja 2025: छठ पूजा के चारों दिन का अपना एक विशेष महत्व है जिनका पालन नियम पूर्वक किया जाता है. पहले दिन नहाय खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्यास्थ अर्घ्य, चौथे दिन सूर्योदय अर्घ्य. इस तरह इन सभी 4 दिनों में विधि और नियम अनुसार छठ पूजा की जाती है.25 अक्टूबर, शनिवार को नहाय खाय के बाद 26 अक्टूबर को खरना किया जाएगा. जिसमें महिलाएं पूजा पाठ कर खीर का प्रसाद बनाएंगी और ग्रहण करके फिर से सूर्यदय के अर्घ्य तक निर्जला व्रत में रहेगी. इस कड़ी में हम जानेंगे कि जो लोग पहली बार छठ कर रहे हैं वो किस विधि से खरना के दिन पूजा आदि करें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

खरना पूजा विधि

खरना के दिन सुबह जल्दी उठकें और साफ सफाई करें. Add Zee News as a Preferred Source

स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और नियमित पूजा अर्चना कर लें और व्रत का संकल्प करें.

शाम के समय फिर से स्नान करें और नए या साफ कपड़े पहनें.

आम की लकड़ियों से चूल्हा जलाकर प्रसाद बनाने की तैयारी कर लें.

गुड़ और खीर का प्रसाद तैयार हो जाए तो सबसे पहले छठी मइया को भोग अर्पित करें.

पूजा करें और फिर पूजा स्थल पर कुछ देर व्रती बैठकर छठी माता का ध्यान करें.

व्रती के पांच बार धूप डालने के बाद घर के बाकी सदस्य धूप डालें.

अब परिवार के सदस्य छठी मइया का आशीर्वाद लें.

इसके बाद दरवाजा बंद कर व्रती शांत मन से अकेले बैठकर प्रसाद ग्रहण करें.

व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद परिवार के जन प्रसाद ग्रहण करें.

घर के सदस्य व्रती के चरण छूकर आशीर्वाद लें.

छठ पूजा 2025 का मुहूर्त और तिथि में कब से शुरू हो रही है?

25 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार को नहाय खाय.

26 अक्टूबर 2025, दिन रविवार को खरना.

27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को पहला अर्घ्य, सूर्यास्त का समय शाम 05:40 बजे.

28 अक्टूबर 2025, मंगलवार को दूसरे दिन प्रातः अर्घ्य. सूर्योदय का समय सुबह 06:30 बजे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर दुर्लभ संयोग, इन 3 राशिवालों पर सूर्यदेव और छठी मइया की कृपा, सालभर तक छू नहीं पाएगा दुख!

और पढ़ें- Numerology: जन्मजात लीडर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मंगल की ऊर्जा बनाती है इन्हें साहसी और ताकतवर, टूटकर करते हैं प्यार!