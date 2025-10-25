Advertisement
Chhath Puja 2025 Niyam: छठ पूजा की पवित्र शुरुआत के लिए नहाय-खाय पर न करें ये गलतियां, जानें क्या करें और क्या नहीं!

Chhath Puja Nahay Khay 2025: छठ पूजा के पहले दिन यानी नहाय खाय वाले दिन व्रती और पूरे परिवार को कुछ विशेष नियमों का पालन का जरूर पालन करना चाहिए ताकि छठ पूजा अच्छे संपन्न हो सके और अनुष्ठान की पवित्रता बनी रहे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:54 AM IST
Chhath Puja 2025
Chhath Puja 2025

Chhath Puja 2025 Do's on Nahay Khay: छठ महापर्व का सबसे अहम और शुरुआत का दिन नहाय खाय है जब व्रती व्रत करने का संकल्प करते हैं. छठ पूजा चार दिवसीय अनुष्ठान है जिसके पहले दिन घर को साफ करके और स्नान ध्यानकर सात्विक भोजन किया जाता है. नहाय खाय वाले दिन मन की शुद्धता भी बनाए रखने का विधान है. छठ पूजा की पवित्र शुरुआत हो सके इसके लिए नहाय खाय के दिन कोई भूल न हो और पवित्रता बनी रहे इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि नहाय खाय पर यानी आज 25 अक्टूबर 2025 को क्या करें और क्या न करें ताकि 28 अक्टूबर को पवित्रता के साथ सुबह का अर्घ्य देकर छठ पूजा को संपन्न किया जा सके. 

नहाय खाय पर क्या करें? (Do's on Nahay Khay)
नहाय खाय वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं. 
गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर में ही पानी में गंगाजल डालकर नहाएं.
व्रत शुरू करने से पहले ही घर की सफाई कर लें.
स्नान के बाद नया और साफ कपड़ा धारण करें. 
अब भगवान सूर्य का ध्यान और उन्हें प्रणाम कर छठ व्रत का संकल्प करें.
इस दिन घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन ही करें.
व्रती इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित कर केवल एक बार ही भोजन करें.
प्रसाद बनाने वाले बर्तन को अच्छे से साफ कर लें.
गरीब या जरूरतमंदों को चावल, दूध का दान करें, कपड़े भी दान कर सकते हैं. 

नहाय खाय पर क्या नहीं करें? (Don'ts on Nahay Khay)
नहाय खाय वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस, अंडे, शराब जैसी चीजें न पीएं और खाएं.
खानपान के नियम का पालन घर के सभी सदस्य करें. 
बाजार का तला-भुना भोजन न करें, ऐसा करना अपवित्र माना गया है. 
वचन की पवित्रता का भी छठ पूजा में बहुत महत्व है तो किसी के बारे में बुरा न सोचें, झूठ न बोलें और गुस्सा न करें.
बिना स्नान किए न तो कुछ खाएं और न ही किसी चीज को छूएं.
भोजन में साधारण नमक का भूलकर भी इस्तेमाल न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर दुर्लभ संयोग, इन 3 राशिवालों पर सूर्यदेव और छठी मइया की कृपा, सालभर तक छू नहीं पाएगा दुख!

और पढ़ें- Numerology: जन्मजात लीडर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मंगल की ऊर्जा बनाती है इन्हें साहसी और ताकतवर, टूटकर करते हैं प्यार!

