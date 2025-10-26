छठ पूजा में राशि अनुसार पहनें कपड़े! जानिए किस रंग की साड़ी या वस्त्र से मिलेगा सूर्य देव का आशीर्वाद

Chhath Puja 2025 Lucky Color: छठ पूजा के दौरान राशि के अनुसार किन रंगों का चयन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.
Chhath Puja 2025 Lucky Color: लोक आस्था और शुद्धता का महापर्व छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है. यह चार दिवसीय उत्सव प्रत्यक्ष रूप से सूर्य देव की उपासना को समर्पित है, जिसमें व्रती अपने परिवार के लिए ऊर्जा, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि सूर्य ग्रह की स्थिति और आपकी जन्म राशि का प्रभाव छठ पूजा के फल पर पड़ता है. इसलिए, अपनी राशि के अनुरूप वस्त्रों और रंगों का चयन करना पूजा की शुभता को कई गुना बढ़ा देता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, छठ पूजा के दौरान राशि के अनुसार किन रंगों का चयन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं.
मेष राशि (Aries)
शुभ रंग- लाल या नारंगी
प्रभाव- ये रंग आपकी अग्नि-तत्व वाली ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास देते हैं.
विशेष उपाय- पूजा के समय लाल चुनरी या नारंगी साड़ी/वस्त्र धारण करें और सूर्य मंत्र “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें.
वृषभ राशि (Taurus)
शुभ रंग- सफेद
प्रभाव- सफेद रंग आपके स्थिर स्वभाव को शांति और सौम्यता प्रदान करता है.
विशेष उपाय- दूध, गुड़ और चावल से बने प्रसाद से सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा.
मिथुन राशि (Gemini)
शुभ रंग- हरा
प्रभाव- हरा रंग मानसिक संतुलन और संवाद कौशल को निखारता है।
विशेष उपाय- पूजा स्थल पर तुलसी का पौधा रखें और सूर्य की पहली किरण पर अर्घ्य दें।
कर्क राशि (Cancer)
शुभ रंग- सिल्वर या सफेद
प्रभाव- ये रंग आपकी भावनात्मक ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करते हैं, जिससे मन शांत रहता है.
विशेष उपाय- जल अर्पित करते समय परिवार के कल्याण और भावनात्मक सुख की कामना करें.
सिंह राशि (Leo)
शुभ रंग- सुनहरा या पीला
प्रभाव- सिंह सूर्य की ही राशि है. ये रंग आपको प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और सफलता प्रदान करते हैं.
विशेष उपाय- पूजा के समय पीले फूल और गुड़-चावल का भोग लगाना अत्यंत शुभ रहेगा.
कन्या राशि (Virgo)
शुभ रंग- हल्का हरा या क्रीम
प्रभाव- यह रंग आपके व्यावहारिक दृष्टिकोण और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है.
विशेष उपाय- साफ-सफाई और सादगी पर विशेष ध्यान दें, यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा.
तुला राशि (Libra)
शुभ रंग- नीला या आसमानी
प्रभाव- यह रंग आपकी संतुलन शक्ति और मन की स्थिरता में वृद्धि करता है.
विशेष उपाय- सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय मन में “शांति” शब्द का ध्यान करें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
शुभ रंग- लाल या मरून
प्रभाव- ये रंग आपकी आंतरिक गहराई और दृढ़ता को शक्ति प्रदान करते हैं.
विशेष उपाय- सूर्यास्त के समय भी दीपदान करें, यह आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.
धनु राशि (Sagittarius)
शुभ रंग- पीला या नारंगी
प्रभाव- ये रंग आपकी आशावादी सोच को मजबूती देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं.
विशेष उपाय- सूर्य उपासना में पीले वस्त्र धारण कर गायत्री मंत्र का जप करें.
मकर राशि (Capricorn)
शुभ रंग- नीला या ग्रे.
प्रभाव- ये रंग आपके अनुशासित स्वभाव और मेहनत को स्थिरता प्रदान करते हैं.
विशेष उपाय- जल अर्पण के बाद कुछ समय ध्यान (Meditation) करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.
कुंभ राशि (Aquarius)
शुभ रंग- नीला या बैंगनी
प्रभाव- यह रंग आपकी कल्पनाशक्ति और नवोन्मेष (नई सोच) को प्रेरित करता है.
विशेष उपाय- पूजा में नीले फूल या कमल का फूल अर्पित करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा.
मीन राशि (Pisces)
शुभ रंग- हल्का पीला या आसमानी.
प्रभाव- ये रंग आपकी आध्यात्मिक और परोपकारी प्रवृत्ति को प्रबल करते हैं.
विशेष उपाय- पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों में प्रसाद बांटना आपके लिए सबसे बड़ा पुण्यदायक कार्य होगा.
