Chhath Puja Parana: उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का ये है सही समय, जानें कब किया जाएगा छठ पर्व का पारण

Chhath Puja 2025 Morning Arghya: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमों के साथ संध्या और उषा अर्घ्य करता है, उस पर छठी मईया की विशेष कृपा बनी रहती है. माना जाता है कि इससे परिवार में सुख-शांति, निरोगता और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:31 PM IST
Chhath Puja 2025 Morning Arghya Time: छठ महापर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो सूर्य देव और छठी मईया की उपासना के लिए समर्पित है. यह पर्व चार दिनों तक अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे नियम और संयम से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख-समृद्धि, संतान सुख और निरोगता बनी रहती है.

छठ पूजा 2025 की तिथियां

इस साल छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 (शनिवार) से नहाय-खाय के साथ हो चुकी है और खरना भी 26 अक्टूबर (रविवार) को खरना को हो चुका है. इसके बाद 27 अक्टूबर को यानी आज डूबते हुए यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. फिर, 28 अक्टूबर (मंगलवार) उषा अर्घ्य अर्थात उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और इसी के साथ छठ व्रत का पारण होगा.

संध्या अर्घ्य का मुहूर्त (27 अक्टूबर 2025)

डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का अत्यंत शुभ समय शाम 5:40 बजे के आसपास रहेगा. इस समय घाटों पर दीपों की रौशनी और भक्तों की आराधना से वातावरण भक्तिमय बन जाता है. श्रद्धालु जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और परिवार की मंगलकामना करते हैं.

उषा अर्घ्य का मुहूर्त (28 अक्टूबर 2025)

अगले दिन सुबह सूर्योदय लगभग 6:30 बजे के आसपास होगा। यही समय उगते सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे शुभ माना गया है. इस दौरान व्रती महिलाएं और पुरुष सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए छठी मईया से संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं.

पारण का समय

उषा अर्घ्य के बाद व्रती लोग छठ व्रत का पारण करते हैं. यह व्रत का समापन होता है, जिसमें गुड़, चावल और ठेकुआ जैसे प्रसाद ग्रहण कर पूजा पूर्ण की जाती है. इस साल छठ व्रत का पारण 28 अक्टूबर को यानी मंगलवार के दिन किया जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

chhath puja 2025

