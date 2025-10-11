Chhath Puja 2025: छठी मैया को प्रसन्न करना बहुत आसान, ये 5 किस्म के फल अर्पित कर पाएं धन सुख और अच्छी सेहत का आशीर्वाद!

Offer These Fruits To Chhathi Maiya: छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और छठी मैया की उपासना भी की जाती है. चार दिवसीय इस महापर्व को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है. इस त्योहार की व्यापक तैयारी की जाती है और परिवार के सदस्य व साथी नदी किनारे जातक छठी माई की पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. इस पूजा में 5 किस्म के फल चढ़ाए जाए है जिनका बहुत महत्व है. इस 5 किस्म के फलों को पाकर माता छठी अति प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं. ये 5 फल कौन से है और इसका छठ पूजा में क्या महत्व है आइए जानें.

केला

छठी मैया को प्रसन्न करने व उनकी कृपा पाने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए केला चढ़ाना सबसे आसान रास्ता है. केला एक पवित्र फल है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है. इसे चढ़ाने से घर परिवार में धन-समृद्धि आती है और बच्चों की सेहत भी अच्छी रहती है. जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है. केले में विष्णु जी वास करते हैं और जब इसे छठी मैया और सूर्य देव को चढ़ाते तीनों एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं.

डाभ नींबू

छठ पूजा में डाभ नींबू चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. जो शुद्धता , समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है. देवी छठी मैया इस फल का भोग पाकर अति प्रसन्न होती है और इसे चढ़ाने से घर में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है. डाभ का मोटा छिलका इसे पशु-पक्षियों के जरिए जूठा होने से बचाता है, इसलिए यह एक पवित्र फल है.

गन्ना

छठी मैया को प्रसन्न करने का एक सबसे अच्छा प्रसाद गन्ने को माना गया है. छठी मैया को गन्ना अति प्रिय है. गन्ना को आनंद, समृद्धि और मिठास का फल माना जाता है. यह पवित्रता का प्रतीक है और नई फसल भी है जिसे प्रसाद के रूप में मां को सबसे पहले अर्पित किया जाता है.गन्ने को पशु-पक्षी जूठा नहीं कर पाते हैं.

नारियल

छठी मैया को नारियल चढ़ाने का विधान है जो अति पवित्र और शुद्ध फल माना है और मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है. इस फल को जब छठी मइया को अर्पित करते हैं तो माता सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. नारियल का छिलका इतना कठोर होता है कि इसे कोई जानवर या पक्षी चाहकर भी जूठा नहीं कर सकता है. इस प्रसाद से माता लक्ष्मी और छठी मइया दोनों प्रसन्न होती हैं.

सिंघाड़ा

सिंघाड़ा छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण प्रसाद है. छठ मैया को सिंघाड़ा बड़ी ही शुद्धता के साथ छठी मइया को धन-धान्य की प्राप्ति की इच्छा के साथ ही देवी को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाता है. सिंघाड़ा पवित्र, पानी में उगने वाला एक ऐसा फल है जिसके ऊपर एक सख्त आवरण होता है जिसके कारण पशु-पक्षी इसे जूठा नहीं सकते हैं और यह फल विशेषकर मां देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

