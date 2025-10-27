Chhath Puja 2025: डूबते सूरज को अर्घ्य देने से पहले करें छठी मईया की आरती, मिलेगा संतान सुख का आशीर्वाद

Chhathi Mata Ki Aarti Lyrics in Hindi: संध्या अर्घ्य के समय छठी मईया की आरती अवश्य करनी चाहिए. उनकी आराधना से जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है.
Chhathi Mata Ki Aarti: हिंदू धर्म में छठ महापर्व का विशेष महत्व है. यह पर्व सूर्य देव और छठी मईया को समर्पित होता है. इस साल छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025, शनिवार से नहाय-खाय के साथ हो चुकी है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती महिलाएं शुद्धता, संयम और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करती हैं.
छठ पूजा में अर्घ्य का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इस दौरान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने से जीवन में उन्नति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है. व्रत के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है. यह अर्घ्य जीवन में ऊर्जा, स्थिरता और परिवार की सुख-शांति के लिए किया जाता है. अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो नए आरंभ, संतान सुख और शुभ फल का प्रतीक माना गया है.
छठी मैया की आरती
संध्या अर्घ्य के समय छठी मईया की आरती करना बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि जो भक्त पूरे विधि-विधान से आरती करते हैं, उन पर मईया अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं. उनकी संतानें सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहती हैं. साथ ही, जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं.
आरती के समय वातावरण में भक्ति का अद्भुत माहौल बनता है, जब घाटों पर दीपों की रौशनी और भजनों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठता है. ऐसी मान्यता है कि छठी मईया की आरती सुनने और गाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर भी नई शक्ति और विश्वास का संचार होता है.
