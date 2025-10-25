Chhath Puja 2025: डूबते सूर्य को अर्घ्य देते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें पूजा सामग्री और विधि

Chhath Puja 2025 Sandhya Arghya Vidhi: लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा शनिवार, 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा. इस चार दिवसीय अनुष्ठान में 26 अक्टूबर, रविवार को 'खरना' के साथ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करेंगी. खरना के दिन व्रती गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद बनाकर भोग लगाती हैं और इसे ग्रहण करने के बाद उनका कठिन व्रत प्रारंभ होता है. इसके बाद, 27 अक्टूबर (सोमवार) की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार छठ पर्व पर संध्या अर्घ्य की टाइमिंग क्या है, इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं, पूजन सामग्री क्या और इस दिन से जुड़ी सावधानियां कौन-कौन सी हैं.

क्यों देते हैं डूबते सूर्य को अर्घ्य

कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को पड़ने वाला यह दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है. इस दिन व्रती किसी नदी, तालाब या जलाशय के जल में खड़े होकर सूर्य देव और छठी मैया को श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं. भक्त बांस के सूप में ठेकुआ, विभिन्न मौसमी फल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाकर डूबते हुए सूर्य देव को यह पहला अर्घ्य देते हैं. धार्मिक मान्यता है कि सांध्य अर्घ्य न सिर्फ व्रती के लिए आध्यात्मिक शुद्धिकरण का अवसर होता है, बल्कि यह मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता का भी प्रतीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

सांध्य अर्घ्य की सही विधि (Sandhya Arghya Vidhi)

छठ महापर्व में सांध्य अर्घ्य के लिए व्रती को स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए. पारंपरिक रूप से इस दिन पीले या सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. अर्घ्य देने के लिए नदी या जलाशय के किनारे एक साफ-सुथरा और सुरक्षित स्थान चुनें. पारंपरिक प्रसाद जैसे ठेकुआ, मौसमी फल (सिंघाड़ा, केला आदि), और गुड़ से बने पकवान सूप में तैयार रखें. सूर्य को अर्घ्य देने से पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं. अर्घ्य देते समय पूरी भक्ति और गहन ध्यान में रहें, मन में किसी प्रकार की चिंता या नकारात्मक विचार न आने दें. जल में खड़े होकर, सूर्य देव के अस्त होने के ठीक समय पर, जल और दूध से मिश्रित अर्घ्य को धीरे-धीरे सूर्य की ओर अर्पित करें.

संध्या अर्घ्य से जुड़ी सावधानियां और नियम

सूर्यास्त का सही समय पंचांग के अनुसार ही देखें. समय से काफी पहले अर्घ्य स्थल पर पहुंचकर सभी तैयारियां पूरी कर लें, ताकि अर्घ्य विधि पूरी एकाग्रता के साथ संपन्न हो सके. अर्घ्य स्थल और उसके आस-पास का क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए. यह नियम पूजा की पवित्रता को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. जलाशय के किनारे सावधानीपूर्वक खड़े रहें. यदि छोटे बच्चे साथ हों, तो उन पर विशेष ध्यान दें. अर्घ्य देने के बाद प्रसाद का वितरण करना शुभ माना जाता है. तैयार प्रसाद को परिवार, मित्रों और पड़ोसियों में बांटना सौहार्द और परंपरा का हिस्सा है. अर्घ्य देते समय मन में संपूर्ण श्रद्धा और शांति बनाए रखें. पूरी भक्ति और समर्पण के साथ दिया गया अर्घ्य ही सूर्य देव को स्वीकार्य होता है और व्रती के जीवन में सुख, समृद्धि तथा मानसिक संतुलन लाता है.

यह भी पढ़ें: छठ पूजा पर छठी मैया और सूर्य देव मिलकर संवारेंगे 5 राशि वालों की किस्मत, होगा बंपर लाभ

सूर्यास्त और सूर्योदय का समय

सांध्य अर्घ्य (27 अक्टूबर)- सूर्यास्त शाम 05 बजकर 40 मिनट पर होगा.

सुबह अर्घ्य (28 अक्टूबर)- सूर्योदय सुबह 06 बजकर 30 मिनट पर होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)