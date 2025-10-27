Advertisement
Chhath Puja 2025: छठ पर्व का समापन आज, जानें उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कैसे किया जाता है व्रत पारण

Chhath puja 2025 Parana Time: छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन होता है. आइए जानते हैं पारण समय और विधि.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:02 PM IST
Chhath Puja 2025 Parana: देशभर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है और समापन उषा अर्घ्य यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होता है. इस पर्व में व्रती महिलाएं और पुरुष सूर्य देव और छठी मईया की आराधना करते हैं. छठ का चौथा दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त किया जाता है, जिसे पारण कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल छठ व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण की विधि और इससे जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

उषा अर्घ्य और पारण का समय

इस साल छठ पूजा का चौथा दिन 28 अक्टूबर, मंगलवार को है.

उषा अर्घ्य का समय- सुबह 6 बजकर 30 मिनट (दिल्ली के समयानुसार)

पारण का समय- सूर्योदय के बाद कभी भी अर्घ्य देकर किया जा सकता है.

छठ पर्व के अंतिम दिन व्रती सूर्योदय से पहले घाट, नदी या तालाब के किनारे एकत्र होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. माना जाता है कि यह अर्घ्य जीवन में नई ऊर्जा, सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है.

व्रत पारण की विधि

सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रती घर लौटकर श्रद्धापूर्वक पारण करते हैं. 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद यह क्षण भक्ति और संतोष से भरा होता है. परंपरा के अनुसार, व्रत का पारण कच्चे दूध का शरबत, ठेकुआ, या गुड़-चावल की खीर खाकर किया जाता है. कुछ महिलाएं पूजा स्थल पर दीप जलाकर छठी मईया का आभार प्रकट करती हैं और फिर परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करती हैं.

पारण में इन चीजों का होता है महत्व

पारण के दौरान ठेकुआ, कसरी, खीर, फलाहार और तुलसी जल का विशेष महत्व होता है. सबसे पहले व्रती तुलसी के पत्ते से जल ग्रहण करते हैं और फिर छठी मईया को प्रणाम कर प्रसाद खाकर व्रत तोड़ते हैं.

छठ व्रत का महत्व

छठ व्रत को सबसे कठिन और पवित्र व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि इसमें 36 घंटे तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए रहना होता है. यह व्रत न केवल शारीरिक तपस्या है बल्कि मन की दृढ़ता, आस्था और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा है. छठी मईया और सूर्य देव की कृपा से व्रती के जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष का संचार होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

