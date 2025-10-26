Chhath Puja 2025: बस इन 4 मंत्रों से प्रसन्न होंगे सूर्य देव! छठ पूजा में ऐसे करें जाप, जीवन में आएगी नई रोशनी

Chhath Puja 2025 Surya Mantra: लोक आस्था और अटूट श्रद्धा का महानतम पर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है, जिसमें सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की विशेष आराधना की जाती है. यह चार दिवसीय अनुष्ठान कठोर निष्ठा, अनुशासन और शुद्धि के साथ मनाया जाता है। व्रती इन दिनों में अपने मन, देह और आत्मा को पूरी तरह से पवित्र करके ईश्वरीय शक्ति की उपासना करते हैं. छठ महापर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है. सूर्य देव को जीवनदायिनी ऊर्जा, आरोग्य (स्वास्थ्य) और समृद्धि का प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है.

कब दिया जाएगा उगते सूर्य को अर्घ्य?

इस साल यह पवित्र पर्व 25 अक्टूबर 2025 को नहाय-खाय के साथ आरंभ हुआ है और 28 अक्टूबर 2025 को प्रातःकालीन अर्घ्य के बाद संपन्न होगा.अर्घ्य और मंत्र जाप का महत्वसूर्य को अर्घ्य अर्पित करते समय श्रद्धालुगण विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। इन मंत्रों के उच्चारण से वे सूर्य भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए सुख, शांति, शक्ति और अटूट समृद्धि की कामना करते हैं. यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समर्पण, पवित्रता और प्राकृतिक अनुशासन का सशक्त संदेश भी है. सूर्य देव की उपासना के समय मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ फल देता है. इन शक्तिशाली मंत्रों से न केवल शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि स्वास्थ्य, सौभाग्य और करियर में सफलता भी प्राप्त होती है.

सूर्य देव के विशेष मंत्र और अर्थ

सूर्य बीज मंत्र (सकारात्मक ऊर्जा के लिए)यह मंत्र जप करने वाले के मन और शरीर में तेजी से सकारात्मकता का संचार करता है. मंत्र- ॐ ह्रीं सूर्याय नमः

सूर्य प्रार्थना मंत्र (ग्रह शांति और स्थिरता के लिए)इस मंत्र के जाप से कुंडली में मौजूद ग्रहों के दोष दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता व संतुलन आता है.

मंत्र- ग्रहाणामादिरादित्यो लोक लक्षण कारक:। विषम स्थान संभूतां पीड़ां दहतु मे रवि॥

सूर्य सिद्धि मंत्र (सौभाग्य और मन की शांति हेतु)यह मंत्र जप से जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है और उपासक के मन में गहरी शांति बनी रहती है.

मंत्र- ॐ सूर्याय नमः

आदित्य हृदयम मंत्र (भाग्य उदय और कार्यसिद्धि के लिए)यह मंत्र व्यक्ति के भाग्य को चमका देता है और लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सहायता करता है.

मंत्र- नमस्कारं च देवेशं लोकनाथं जगतां पतिं। सूर्यमस्तकं बध्यं ब्राह्मणं बद्धमाश्रयेत॥

अन्य अत्यंत प्रभावशाली सूर्य अर्घ्य मंत्रअर्घ्य देते समय यदि आप सरल और प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें:

मनोकामना पूर्ति के लिएॐ ऐहि सूर्य स- हस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर:

तेज और ऊर्जा के लिए- ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा।।

अत्यंत सरल मंत्र- ॐ घृणि सूर्याय नमः, ॐ सूर्याय नमः छठ पूजा में मंत्रों का जाप करने से पहले अपनी आस्था और निष्ठा को शुद्ध रखें. सूर्य देव और छठी मैया के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)