Chhath Puja: सूनी गोद भरने के लिए छठ पूजा पर करें ये अचूक उपाय, निसंतान दंपति के घर भी गूंजेगी किलकारी!

Chhath Puja Santan Prapti Upay: छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत आज यानी 25 अक्टूबर से नहाय खाय के साथ हो चुकी है. प्रातः अर्घ्य के साथ 28 अक्टूबर पूजा संपन्न हो जाएगी. छठ पूजा की महिमा पुराने समय से ही गई जाती रही है. इस पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया की कठिन उपासना की जाती है. परिवार के सुख और संतान की सुरक्षा की कामना के साथ छठ महापर्व पर व्रती 36 घंटे का व्रत रखते हैं, खरना करते हैं और घाट पर जाकर सूर्यदेव की पूजा करते हैं. इस पर्व पर संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं जिससे छठी मइया से संतान प्राप्ति का वरदान पाया जा सके. आइए संतान प्राप्ति के कुछ उपाय जान लें.

संतान प्राप्ति के लिए छठ व्रत पर उपाय

दंडवत होकर घाट तक जाएं

संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा के शाम के अर्घ्य वाले दिन व्रती संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ घर से लेकर छठ घाट तक दंडवत प्रणाम करते हुए जाएं तो और छठी मइया से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मइया सूनी गोद भर दें. मन ही मन भगवान सूर्य से भी संतान सुख की प्रार्थना करें, इस उपाय को करने से मनोकामना पूरी हो सकती है.

तांबे लोटे में सूर्य देव को दें अर्घ्य

छठ पूजा के दिन अगर शाम के अर्घ्य दें यानी डूबते सूर्य को तांबे के लोटे में दूध और जल से अर्घ्य दें और फिर सुबह को भी इसी तरह दूध और जल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें तो संतान प्राप्ति की प्रार्थना की इच्छापूर्ति का सूर्यदेव आशीर्वाद देंगे.

छठ पूजा पर निर्जला व्रत रखें

महिलाएं अगर संतान प्राप्ति की इच्छा और प्रार्थना के साथ छठ पूजा का निर्जला व्रत रखें तो छठी मइया 36 घंटे के कठिन व्रत और भक्ति से प्रसन्न होंगी और संतान सुख की प्राप्ति का वरदान देंगी.

छठ पूजा पर इन चीजों का दें दान

छठ पूजा के पहले अर्घ्य वाले दिन महिलाएं अगर लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधें और जरूरतमंदों में दान करें तो इसके परिणाम शीघ्र दिख सकते हैं. संतान प्राप्ति की व्रती की इच्छा पूर्ण हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

