Hindi Newsधर्म

Chhath Puja 2025: चाहते हैं छठ पूजा न हो पाए खंडित, तो जानें नहाए-खाए वाले दिन क्या करें और क्या नहीं!

Chhath Puja 2025 Vrat Niyam: छठ पूजा पवित्र पर्व है जिसमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है. इस कड़ी में आइए जानें छठ पूजा पर क्या करें और क्या नहीं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:34 PM IST
Chhath Puja 2025
Chhath Puja 2025

Chhath Puja 2025 Dos And Don’ts: सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 को संपन्न होगा. इस पर्व पर व्रती घर परिवार की मंगलकामना के साथ कठिन व्रत का संकल्प कर छठी मइया और सूर्यदेव की पूजा आराधना करेंगे. छठ व्रत कठिन माना जाता है. इसी तरह छठ व्रते के कुछ नियम भी बताए गए जिनकां पालन करना अनिवार्य होता है. बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपान के कुछ इलाकों में मनाया जाने वाले छठ पर्व लोक आस्था का पर्व है जो नहाए-खाए से शुरू होकर सुबह के अर्घ्य के साथ संपन्न होता है. आइए इस कड़ी में विशेष रूप से जानेंगे कि आखिर छठ व्रत पर क्या करें और क्या न करें, छठ व्रत के नियम क्या हैं इसे जानेंगे ताकि व्रत खंडित न हो.

छठ पूजा में क्या करें (Dos)
नहाए-खाए से पहले स्नान जरूर करें, हो सके तो नदी में स्नान करें.
नहाए-खाए वाले दिन साफ और नए कपड़े पहनें. 
नहाए-खाए वाले दिन घर और पूजा स्थल को साफ करें और पूरे घर में गंगाजल छिड़कें. 
छठ पूजा पर नहाय खाय के दिन घर पर बने शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें.
भोजन करने से पहले पूजा करें और उगते सूर्य को अर्घ्य दें. 
नहाए-खाए वाले दिन झूठ, किसी के प्रति जलन और क्रोध का भाव मन में न रखें.

छठ पूजा में क्या न करें (Don’ts)
प्याज, लहसुन, मांस, शराब और तम्बाकू जैसी चीजों का सेवन न करें. 
बाहर के बने भोजन का सेवन न करें और न ही मसालेदार या तला-भुना भोजन करें. 
बिना स्नान किए या बिना पूजा किए भोजन न करें. 
इस दिन सेवन किए जाने वाले फल आदि सामग्री को पुरानी या फटी टोकरी में न रखें.
प्रसाद ग्रहण करने से पहले कुछ न खाएं.
गुस्सा या घर में कलह का माहौल न पैदा होने दें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

chhath puja 2025

