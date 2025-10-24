Chhath Puja 2025: छठ पूजा के 36 घंटे का निर्जला व्रत टूटने पर न हों निराश, मन को शांत कर करें यह एक काम, हो जाएंगे दोष मुक्त!

Chhath Puja Vrat 2025: लोकआस्था के पर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय के साथ 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार से हो रही है. व्रती छठ पूजा में कठिन निर्जल व्रत रखकर भगवान सूर्य और छठ माई की पूजा अर्चना करेंगे. परिवार के सुख और संतान की उन्नति के लिए साधक व्रत का संकल्प करेंगे. इस पर्व पर व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं. ध्यान दें कि कई बार थकान, कमजोरी या लो ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियों में कई व्रती का व्रत बीच में ही टूट जाता है या भूल से ही व्रत खंडित हो जाता है. ऐसी स्थिति में मन ये प्रश्न उठता है कि छठ व्रत बीच में ही गलती से टूट जाए तो क्या करना चाहिए. मन में डर पैदा होने लगता है कि कहीं छठी मैया नाराज तो नहीं हो जाएंगी, दोष तो नहीं लग जाएगा. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

36 घंटे का कठिन छठ व्रत

छठ पूजा के पहले दिन नहाय-खाय पर नहा कर सात्विक भोजन करें इसके बाद दूसरे दिन पूरे दिन का उपवास करें और शाम के समय खीर का प्रसाद ग्रहण करें. तीसरे दिन निर्जला उपवास करें और संध्या अर्घ्य दें. चौथे दिन प्रातः अर्घ्य देकर घर आएं और व्यवस्थित रूप से पारण करें. इस तरह से कठिन छठ पूजा का 36 घंटे का व्रत रखा जाएगा.

छठ पूजा तिथियां 2025

छठ पूज का नहाय-खाय – शनिवार, 25 अक्टूबर.

छठ पूजा का खरना – रविवार, 26 अक्टूबर.

छठ पूजा का संध्या अर्घ्य – सोमवार, 27 अक्टूबर.

छठ पूजा का ऊषा अर्घ्य – मंगलवार, 28 अक्टूबर.

छठ व्रत टूटने पर करें यह काम

अगर छठ व्रत बीच में ही टूट जाए तो सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें.

मन को शांत करें और छठी मैया के निमित्त एक दीया जलाएं

अब छठ मइया का ध्यान कर क्षमा मांगें.

छठ मइया से प्रार्थना करें कि अनजाने में टूटे व्रत के लिए क्षमा करें और व्रत चलने दें.

हालांकि छठ व्रत टूट जाए तो कुछ जरूरी सामग्री जैसे फल अनाज का दान कर प्रायश्चित करें.

व्रत टूटने पर मन में बुरे विचार न लाएं, जैसे कोई अनहोनी होगी या पाप लगेगा.

छठी मइया ममतामयी हैं वे क्षमा कर व्रत टूटने के दोष से आपको मुक्त करेंगी.

इस तरह व्रत का संकल् को पूरा करते हुए नियम अनुसार आगे का व्रत फिर से रख लें.

