Chhath Parv 2025: सबसे पहले किसने रखा था छठ का व्रत, जानें महाभारत से क्या है इसका कनेक्शन

Chhath Parv 2025: इस साल चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 24 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ हो रही है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जबकि इसका समापन सुबह को अर्घ्य देने के साथ होता है. छठ पूजा के नहाय-खाय के दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद कद्दू-भात का सात्विक भोजन करती हैं. इसके अगले दिन खरना पूजा की जाती है. इस दौरान व्रती महिलाएं शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर खीर और पूड़ी बनाती है. जिसके बाद इसका भोग लगाया जाता है और प्रसाद घर के सदस्यों के बीच बांटा जाता है. छठ पूजा का तीसरा दिन बेहद खास होता है. इस दिन अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. फिर, अगले दिन सुबह में सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सबसे पहले छठ पूजा किसने की थी और इस महापर्व का महाभारत से क्या कनेक्शन है, साथ ही इससे जुड़ी परंपरा और मान्यताएं क्या-क्या हैं.

छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी. सबसे पहले माता कुंती ने इस व्रत को किया था. माना जाता है कि उन्होंने पांडवों की विजय और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए सूर्यदेव की उपासना की थी. कुंती को सूर्यदेव से ही कर्ण नामक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी. कर्ण के जीवन में सूर्य की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता था. इसी कारण माता कुंती ने सूर्यदेव की आराधना को विशेष महत्व दिया और इस उपासना को एक व्रत के रूप में प्रारंभ किया.

महाभारत में द्रौपदी और छठ पूजा का संबंध

महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को कठिन समय का सामना करना पड़ा, तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत किया. उन्होंने सूर्यदेव और छठी मैया की भक्ति से पांडवों की समृद्धि और परिवार की पुनः स्थापना की कामना की. कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन में स्थिरता आई, उनके दुख दूर हुए और उन्हें फिर से सफलता प्राप्त हुई. इसी कारण छठ पूजा को शक्ति, संयम और श्रद्धा का प्रतीक व्रत माना जाता है.

छठी मैया कौन हैं?

धार्मिक ग्रंथों में छठी मैया को सूर्यदेव की बहन कहा गया है. इन्हें षष्ठी देवी या कात्यायनी देवी के नाम से भी जाना जाता है. छठी मैया को संतान की रक्षक देवी माना जाता है. इनकी पूजा से परिवार में सुख, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है. कहा जाता है कि छठी मैया की कृपा से जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं.

छठ पूजा का आध्यात्मिक महत्व

छठ पूजा आत्मसंयम, पवित्रता और भक्ति का महापर्व है. इसमें व्रती व्यक्ति सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना कर जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का आह्वान करता है. सूर्य की उपासना स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है. छठी मैया की पूजा मातृत्व और संरक्षण का भाव जगाती है. यह पर्व प्रकृति, जल, वायु और सूर्य के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर भी है.

