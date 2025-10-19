Chhath Puja 2025: कौन हैं छठी मइया, जिनकी पूजा से मिलती है संतान और समृद्धि का वरदान

Who is Chhathi Maiya: वैसे तो यह बात सब जानते हैं कि छठ पूजा में छठी मैया की पूजा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठी मैया कौन हैं. आइए जानते हैं कि इनसे जुड़ी पौराणिक कथा.
Chhath Puja 2025: छठ पूजा सूर्य उपासना का एक प्रमुख पर्व है, जो पूर्वी भारत के विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है. यह पर्व छठी मइया यानी देवी षष्ठी की आराधना को समर्पित है. मान्यता है कि छठी मइया सूर्य देव की बहन हैं और वे संतान की रक्षा, सुख-समृद्धि और आरोग्य का वरदान देती हैं. इस बार छठ महापर्व का आरंभ 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पूजा में जिनकी पूजा होती है, वो छठी मइया कौन हैं और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.
छठी मइया कौन हैं?
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, छठी मइया को देवी षष्ठी कहा गया है. वे प्रकृति की पुत्री और भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं. देवी षष्ठी का संबंध मातृत्व, प्रजनन शक्ति और संतानों की दीर्घायु से जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि छठी मइया उन माताओं की हर इच्छा पूरी करती हैं जो निष्ठा और नियम से उनका व्रत करती हैं.
छठी मइया को कत्यायनी, स्कंदमाता और सूर्यसहज देवी के रूप में भी पूजा जाता है. वे मानव जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और सुख का संचार करती हैं. यही कारण है कि छठ पर्व के दौरान व्रती महिलाएं न केवल सूर्य देव की आराधना करती हैं, बल्कि छठी मइया से अपने परिवार की मंगलकामना भी करती हैं.
छठ पर्व की पौराणिक कथा
पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत काल में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने छठी मइया की आराधना की थी. जब पांडव राज-पाट और सम्मान से वंचित हो गए थे, तब द्रौपदी ने सूर्य की बहन षष्ठी देवी का व्रत किया. देवी प्रसन्न हुईं और पांडवों को पुनः समृद्धि, राज्य और सम्मान की प्राप्ति हुई.
एक अन्य कथा के अनुसार, भगवान राम और माता सीता ने भी अपने अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव की उपासना की थी. उन्होंने सरयू नदी के तट पर व्रत रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था. इसी परंपरा को आगे चलकर छठ पर्व के रूप में मनाया जाने लगा.
छठ पर्व का महत्व
छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्रकृति और मानव के संबंधों का उत्सव है. इस दिन लोग उगते और डूबते सूर्य दोनों को अर्घ्य देकर जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं. व्रती महिलाएं चार दिनों तक कठोर नियमों का पालन करती हैं, जिनमें शुद्धता, संयम और उपवास प्रमुख हैं. माना जाता है कि छठी मइया का आशीर्वाद पाने से संतान की रक्षा होती है, घर में सुख-शांति आती है और हर प्रकार की दरिद्रता मिट जाती है.
