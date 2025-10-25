Chhath Puja 2025: छठ महापर्व में क्यों होती है छठी मईया की पूजा? जानें इसके धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

Chhath Puja 2025 Chhathi Maiya: भारत में आस्था और सूर्य उपासना के प्रतीक छठ महापर्व का शुभारंभ आज, 25 अक्टूबर से हो चुका है. चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व छठी मईया और सूर्य देव की संयुक्त आराधना को समर्पित है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मुख्य रूप से छठ पूजा की जाती है, जबकि इसका आरंभ चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय के साथ होता है और समापन सप्तमी तिथि को पारण के साथ किया जाता है. इस पर्व से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर छठी मईया कौन हैं और उनकी पूजा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं छठी मईया से जुड़ी मान्यताओं, धार्मिक महत्त्व और पूजा के लाभ के बारे में.

छठी मईया कौन हैं?

छठी मईया को सूर्य देव की बहन माना जाता है. छठ पर्व में भाई सूर्य देव और बहन छठी मईया की पूजा एक साथ की जाती है. कुछ ग्रंथों में उन्हें देवसेना के नाम से भी जाना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब किसी शिशु का जन्म होता है, तब छठी मईया छह दिनों तक उसके पास रहती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। यही कारण है कि छठ पर्व मातृत्व और संरक्षण की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है.

मार्कंडेय पुराण के अनुसार, देवी प्रकृति ने स्वयं को छह भागों में विभाजित किया था. उनमें से छठा हिस्सा मातृदेवी के रूप में प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती हैं. यही स्वरूप बाद में छठी मईया के नाम से प्रसिद्ध हुआ. छठी मईया को संतान की रक्षक, दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी और छठ पर्व की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है. उनका संबंध सूर्य देव की शक्ति, ऊषा या प्रकृति देवी से भी बताया गया है.

छठी मईया का मंत्र

ॐ षष्ठ्यै नमः

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

छठी मईया की पूजा के लाभ

जिन दंपतियों को संतान नहीं होती या बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं, वे छठी मईया की पूजा करके संतोषजनक परिणाम पा सकते हैं. यह पूजा बच्चों की सेहत और दीर्घायु के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. छठी मईया की आराधना से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. व्रत और पूजा से मन की स्थिरता और आंतरिक शांति प्राप्त होती है.

