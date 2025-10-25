Advertisement
trendingNow12974750
Hindi Newsधर्म

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व में क्यों होती है छठी मईया की पूजा? जानें इसके धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मातृत्व, प्रकृति और सूर्य ऊर्जा का उत्सव है. छठी मईया की पूजा जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व में क्यों होती है छठी मईया की पूजा? जानें इसके धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

Chhath Puja 2025 Chhathi Maiya: भारत में आस्था और सूर्य उपासना के प्रतीक छठ महापर्व का शुभारंभ आज, 25 अक्टूबर से हो चुका है. चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व छठी मईया और सूर्य देव की संयुक्त आराधना को समर्पित है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मुख्य रूप से छठ पूजा की जाती है, जबकि इसका आरंभ चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय के साथ होता है और समापन सप्तमी तिथि को पारण के साथ किया जाता है. इस पर्व से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर छठी मईया कौन हैं और उनकी पूजा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं छठी मईया से जुड़ी मान्यताओं, धार्मिक महत्त्व और पूजा के लाभ के बारे में.

छठी मईया कौन हैं?

छठी मईया को सूर्य देव की बहन माना जाता है. छठ पर्व में भाई सूर्य देव और बहन छठी मईया की पूजा एक साथ की जाती है. कुछ ग्रंथों में उन्हें देवसेना के नाम से भी जाना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब किसी शिशु का जन्म होता है, तब छठी मईया छह दिनों तक उसके पास रहती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। यही कारण है कि छठ पर्व मातृत्व और संरक्षण की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्कंडेय पुराण के अनुसार, देवी प्रकृति ने स्वयं को छह भागों में विभाजित किया था. उनमें से छठा हिस्सा मातृदेवी के रूप में प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती हैं. यही स्वरूप बाद में छठी मईया के नाम से प्रसिद्ध हुआ. छठी मईया को संतान की रक्षक, दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी और छठ पर्व की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है. उनका संबंध सूर्य देव की शक्ति, ऊषा या प्रकृति देवी से भी बताया गया है.

छठी मईया का मंत्र

ॐ षष्ठ्यै नमः

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

छठी मईया की पूजा के लाभ

जिन दंपतियों को संतान नहीं होती या बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं, वे छठी मईया की पूजा करके संतोषजनक परिणाम पा सकते हैं. यह पूजा बच्चों की सेहत और दीर्घायु के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. छठी मईया की आराधना से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. व्रत और पूजा से मन की स्थिरता और आंतरिक शांति प्राप्त होती है.

यह भी पढें: छठ पूजा पर छठी मैया और सूर्य देव मिलकर संवारेंगे 5 राशि वालों की किस्मत, होगा बंपर लाभ

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

chhath puja 2025

Trending news

वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
CM Omar Abdullah News
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप