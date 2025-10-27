Chhath Puja Third Day 2025: छठ पूजा पर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. साथ ही व्रती निर्जला व्रत रखेंगे. जानिए संध्या अर्घ्य का शुभ मुहूर्त क्या है.
Chhath Puja Sandhya Arghya Timing 2025 : सूर्य देव और छठ मैया की पूजा के महापर्व छठ पूजा की धूम जोरों पर है. 27 अक्टूबर यानी कि आज छठ पूजा का तीसरा दिन है. छठ पूजा में रोजाना दर्शन देने वाले साक्षात देवता सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा-उपासना की जाती है. 4 दिन के छठ महापर्व में सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व होता है. छठ में तीसरे दिन अस्तगामी सूर्य यानी कि ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. साल में केवल यही दिन होता है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. वरना साल के बाकी दिनों में केवल उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्य देना शुभ होता है.
प्रकाश के देवता और प्रकृति की देवी
छठ पूजा पर्व अद्भुत है. इसमें एक ओर प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्य की पूजा होती है तो दूसरी ओर प्रकृति और मातृत्व की देवी छठी मैया की पूजा की जाती है. इसलिए यह व्रत सूर्य-षष्ठी या छठी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ.
रवि योग में संध्या अर्घ्य
इस साल छठ पूजा के दौरान रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है. सूर्य देव का ही एक नाम रवि है. छठ पूजा के तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ्य के दिन रवि योग बन रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है. साथ ही भक्तों को पूजा का ज्यादा फल मिलेगा.
संध्या अर्घ्य समय
छठ पूजा के तीसरे दिन अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देने का समय यानी कि संध्या अर्घ्य का समय- शाम 5 बजकर 40 मिनट है. ज्योतिष के अनुसार यह समय बेहद खास है क्योंकि आज रवि योग के अलावा मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में रहकर रुचक राजयोग भी बना रहे हैं. इन शुभ योगों में सूर्य को अर्घ्य देना अपार सुख-समृद्धि, यश, अच्छी सेहत देगा.
मान्यता है कि शाम के समय भगवान भास्कर अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं. प्रत्यूषा को शाम के समय की देवी माना गया है. माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए सूर्य और देवी प्रत्यूषा को अर्घ्य देती हैं.
