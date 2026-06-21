Kukurdev temple: छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला अपने इतिहास के लिए जाना जाता है. यहीं के खपरी गांव में एक बेहद अनोखा मंदिर मौजूद है. इसे लोग कुकुरदेव मंदिर के नाम से पुकारते हैं. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां किसी आम देवी देवता की नहीं, बल्कि एक कुत्ते की पूजा की जाती है.
आमतौर पर हम सभी भगवान की मूर्तियां देखते हैं. मगर इस मंदिर के गर्भगृह में एक कुत्ते की प्रतिमा लगाई गई है. इस प्रतिमा के ठीक बगल में एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है. स्थानीय लोग बताते हैं कि इस अद्भुत मंदिर का इतिहास और इसकी मान्यताएं सदियों पुरानी हैं.
इस पूरे मंदिर परिसर की बनावट भी काफी दिलचस्प है. यह मंदिर लगभग 200 मीटर के बड़े दायरे में फैला हुआ है. जब आप मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचेंगे, तो आपको दोनों तरफ कुत्तों की मूर्तियां दिखाई देंगी. सावन के पवित्र महीने में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. लोग भगवान शिव की आराधना के साथ साथ इस वफादार कुत्ते यानी कुकुरदेव की भी पूजा करते हैं.
यहां कुत्ते को ठीक उसी तरह सम्मान दिया जाता है, जैसे अन्य शिव मंदिरों में नंदी बैल को मिलता है. ग्रामीण मानते हैं कि यहां आकर दर्शन करने से कुकुरखांसी जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं. साथ ही, लोगों को कभी कुत्ता काटने का डर भी नहीं सताता.
इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक बड़ी ही भावुक कहानी छिपी हुई है. दरअसल, यह मंदिर असल में एक स्मारक है जिसे एक वफादार जानवर की याद में बनाया गया था. इस ऐतिहासिक घटना का जिक्र छत्तीसगढ़ के प्राचीन लोक इतिहास और क्षेत्रीय संस्कृति पर आधारित किताबों में मिलता है.
पुरानी लोककथाओं के अनुसार, सदियों पहले एक बंजारा अपने परिवार और एक पालतू कुत्ते के साथ इस गांव में रहने आया था. वह कुत्ता अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार था. बंजारा उससे बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा अपने साथ रखता था.
कुछ समय बाद उस पूरे क्षेत्र में एक भयानक अकाल पड़ गया. दाने दाने को तरस रहे बंजारे ने मजबूरी में गांव के एक बड़े साहूकार से कुछ पैसे कर्ज लिए. समय बीतने के बाद भी बंजारा साहूकार का वह कर्ज चुका नहीं पाया. साहूकार अपने पैसे वापस मांग रहा था.
कोई और रास्ता न देखकर बंजारे ने अपने सबसे प्यारे और वफादार कुत्ते को साहूकार के पास गिरवी रख दिया. कुत्ता साहूकार के घर रहने लगा, लेकिन वह अपने पुराने मालिक को बहुत याद करता था.
इसी बीच एक रात साहूकार के घर पर कुछ चोरों ने धावा बोल दिया. चोरों ने घर का सारा कीमती माल और धन दौलत साफ कर दिया. उन्होंने उस चोरी के सामान को गांव के पास ही जमीन के नीचे छिपा दिया. साहूकार सुबह उठकर बहुत रोया और परेशान हो गया. तब उस चतुर कुत्ते ने साहूकार की धोती पकड़ी और उसे उस जगह ले गया जहां माल छिपा था.
वहां खुदाई करने पर साहूकार को अपना पूरा धन वापस मिल गया. कुत्ते की इस वफादारी से खुश होकर साहूकार ने उसे आजाद कर दिया. बाद में इसी घटना की याद में गांव वालों ने यह मंदिर बनवाया, जो आज भी वफादारी की जीती जागती मिसाल है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)