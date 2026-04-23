Chhinnamasta Jayanti 2026: देवी छिन्नमस्ता कौन हैं, इनकी पूजा से क्या होता है लाभ, जानें इनके स्वरूप का महत्व

Chhinnamasta Jayanti 2026 Date: दस महाविद्याओं में मां छिन्नमस्ता का स्थान छठा है. हर साल वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है. आइए जानते हैं कि इस साल छिन्नमस्ता जयंती कब मनाई जाएगी, माता छिन्नमस्ता का स्वरूप क्या है और उनकी उपासना से क्या लाभ होते हैं.
Trending Photos
Chhinnamasta Jayanti 2026: दस महाविद्यायों में माता छिन्नमस्ता का स्थान छठा है. शास्त्रों के अनुसार, माता छिन्नमस्ता काली कुल की देवी हैं. देवी छिन्नमता को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है. हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है. माता छिन्नमस्ता का स्वरूप बेहद उग्र और भयंकर है. इसलिए देवी के इस स्वरूप की पूजा आमतौर पर तांत्रिक, योगी और अघोरी करते हैं. मान्यतानुसार, माता छिन्नमस्ता की उपासना से गृहस्थ जीवन हमेशा खुशहाल रहता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल छिन्नमस्ता जयंती 30 अप्रैल को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं छिन्नमस्ता जयंती के लिए शुभ मुहूर्त, मां छिन्नमस्ता की पूजा के फायदे और महत्व.
दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल को शाम शाम 7 बजकर 51 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल को रातन 9 बजकर 12 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल छिन्नमस्ता जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी.
शास्त्रों के अनुसार, माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में छठी देवी हैं. इनका स्वरूप बेहद क्रूर और भयंकर है. यही वजह है कि माता के इस स्वरूप की पूजा तांत्रिक, अघोरी और योगी लोग करते हैं. इसके अलावा नाथ संप्रदाय के लोग भी देवी के इस स्वरूप की उपासना करते हैं.
शास्त्रों के अनुसार, 10 महाविद्या में छठी देवी माता छिन्नमस्ता की उपासना से मन से भय दूर होता है. इसके साथ ही माता छिन्नमस्ता की पूजा-अर्चना करने से हर प्रकार के शीरीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. माता छिन्नमस्ता की उपासना करने पर जातक की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
यह भी पढ़ें: भौम प्रदोष व्रत पर बनेगा अद्भुत संयोग, जान लें डेट,शुभ मुहूर्त पूजन विधि
माता छिन्नमस्ता के कई शक्तिपीठ मौजूद हैं. झारखंड के रजरप्पा में मां छिन्नमता का बेहद पौराणिक मंदिर मौजूद है. मान्यता है कि यहां पर देवी सती का सिर कटा था. यह शक्तिपीठ झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ में स्थित है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)