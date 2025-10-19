Hanuman Puja 2025: साल में दो बार क्यों मनाते हैं हनुमान जन्मोत्सव? छोटी दिवाली की रात रामभक्त की पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और भोग!

Chhoti Diwali Hanuman Puja 2025: सनातन धर्म में हनुमान जी साक्षात भगवान के रूप में पूजे जाते हैं क्योंकि वे चिरंजीवी हैं यानी वे हर युग में विद्यमान हैं. ऐसे में सच्चे मन से भक्त जब भी हनुमान जी को पुकारते हैं या उनकी आराधना करते हैं तो भगवान हनुमान जरूर उनके संकट दूर कर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें भय से मुक्त करते हैं. दीपावली से एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है. इसी दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी होती है. इस तिथि पर जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना विधि-विधान से करता है उसके बल, बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है.

साल में दो हनुमान जन्मोत्सव क्यों?

हनुमान जन्मोत्सव साल में दो बार मनाया जाता है. दरअसल, उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसी तिथि पर हनुमान जी अवतरित हुए. वहीं, दक्षिण भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर अति धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव पर्व मनाने का विधान है. मान्यतानुसार इसी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था. आइएं हनुमान जन्मोत्सव यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि की रात हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त, भोग और पूजा विधि जान लेते हैं.

हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि 19 अक्तूबर 2025 को दोपहर के 01:51 बजे से शुरू होगी और 20 अक्तूबर 2025 को दोपहर के समय 03:44 बजे तिथि का समापन होगा. इस तरह छोटी दिवाली पर पूजा का समय 19 अक्टूबर की रात को शुभ मुहूर्त में 11:41 बजे से लेकर 20 अक्टूबर की बीच रात 12:31 बजे तक होगा. हनुमान जी की पूजा इस शुभ मुहूर्त में की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

हनुमान जी का प्रिय भोग

पान का अर्पण

यदि हनुमान जी को पान अर्पित किया जाए तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो पान की माला या मीठा पान चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

भोग में बूंदी और गुड़-चना

हनुमान जी को बूंदी या बूंदी के लड्डू अति प्रिय हैं. अगर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर पूजा के समय इस भोग को अर्पित करें तो भगवान अति प्रसन्न होकर संकट ौऱ भय को भक्त के जीवन से दूर करेंगे.

गुड़ और भुने चने का भोग

हनुमान जी की शीघ्र से शीघ्र कृपा पानी है तो गुड़ और भुने चने का भोग जरूर अर्पित करें. यह भोग हनुमान जी को अति प्रिय हैं.

हनुमान जन्मोत्सव पूजा विधि (Hanuman Janmotsav 2025 Puja Vidhi)

सुबह उठकर स्नान करें व साफ कपड़े धारण करें.

भगवान हनुमान की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें.

अब हनुमान जी को गंगाजल से स्नान करावाएं और केसरिया चोला अर्पित करें.

हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

फूल, फल और मिठाई के साथ ही पान आदि प्रिय भोग हनुमान जी को चढ़ाएं.

हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें.

अंत में भक्ति भाव से हनुमान जी की आरती कर पूजा संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vaibhav Lakshmi Rajyog: दिवाली पर बन रहे वैभव लक्ष्मी राजयोग से 4 राशि वालों की खुल जाएगी किस्मत, मिट्टी छूकर सोना करेंगे जातक!

और पढ़ें- Ratna Astrology: मां लक्ष्मी के अति प्रिय रत्न को धारण कर पाएं पैसों की तंगी से मुक्ति, इसके लिए शुक्रवार दिन सबसे शुभ!