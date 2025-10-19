Chhoti Diwali 2025: एक असुर के चंगुल में 16,000 कन्या, कैसे दिलाई श्रीकृष्ण ने मुक्ति, पढ़ें नरक चतुर्दशी की रोचक कथा!

Narak Chaturdashi Katha In Hindi: दीपावली के एक दिन पहले छोटी दिवाली होती है. इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है. इस साल 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली पर्व मनाया जाएगा और इससे एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पर्व है. मां लक्ष्मी, हनुमान जी और श्रीकृष्ण की पूजा आराधना की जाती है. हालांकि इस दिन नरक चतुर्दशी पर्व का बड़ा ही गहरा संबंध भगवान कृष्ण से है. आइए नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा जानें.

नरक चतुर्दशी की कथा!

नरकासुर को भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है जिसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राहिमाम था. ये तब की बात है जब द्वारका के राजा श्रीकृष्ण अपनी आठों पत्नियों के साथ शांतिपूर्ण रूप से अपना राजपाट चला रहे थे. तभी नरकासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर एक दिन स्वर्गलोक और देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की- हे प्रभु! प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर ने देवतागण पर अत्याचार किया है जिससे त्राहि-त्राहि मचा हुआ है. वरुणदेव का छत्र, मां अदिति के कुंडल व देवताओं की मणि को क्रूर भौमासुर ने छीन लिया और तीनों लोकों को जीत लिया है. इंद्रदेव ने आगे बताया कि 'भौमासुर ने पृथ्वीलोक के अनेक राजाओं और आमजनों की कन्याओं का हरण करके उनको बंदी बना लिया है. इंद्रदेव प्रार्थना किया कि हे प्रभु हमारी रक्षा करिए.' इंद्र की प्रार्थना और उस समय की भयावह स्थिति को देखते हुए श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के संग गरूड़ पर सवार हुए और नरकासुर के राज्य प्रागज्योतिषपुर पहुंच गए जहां पर उन्होंने 16000 कन्याओं को बंदीगृह में देखा. भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी की सहायता से मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों का संहार किया जिनका नाम था- ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण. मुर दैत्य के वध की सूचना से बोखलाए भौमासुर ने कृष्ण जी से सुद्ध ठान ली और अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों के संग निकल पड़ा. भौमासुर को ऐसा श्राप मिला था कि उसका वध एक स्त्री के हाथों ही होगा. ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण ने सत्यभामा जी को सारथी के रूप में रखा और खुद युद्ध करने लगें. सत्यभामा जी की सहायता से कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया, तो वहीं उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और प्रागज्योतिष का राजा घोषित कर दिया. आगे चलकर जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौरवों की ओर से भगदत्त युद्ध में शामिल हुआ. जिस तिथि पर नरकासुर का श्रीकृष्ण ने वध किया उस दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि थी ऐसे में इस तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है. नरकासुर का वध करने के बाद उसके बंदीगृह में जितनी भी 16 हजार स्त्रियां थी उनको भी श्रीकृष्ण ने मुक्त कराया और सभी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और सम्मान पूर्वक द्वारका लेकर चले गए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Vaibhav Lakshmi Rajyog: दिवाली पर बन रहे वैभव लक्ष्मी राजयोग से 4 राशि वालों की खुल जाएगी किस्मत, मिट्टी छूकर सोना करेंगे जातक!

और पढ़ें- Ratna Astrology: मां लक्ष्मी के अति प्रिय रत्न को धारण कर पाएं पैसों की तंगी से मुक्ति, इसके लिए शुक्रवार दिन सबसे शुभ!