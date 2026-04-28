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Hindi Newsधर्मछोटे से गांव का एक चमत्कारी मंदिर, जहां दर्शन करते ही वीजा की परेशानी होती है दूर, भगवान खोलते हैं विदेश यात्रा के रास्ते!

छोटे से गांव का एक चमत्कारी मंदिर, जहां दर्शन करते ही वीजा की परेशानी होती है दूर, भगवान खोलते हैं विदेश यात्रा के रास्ते!

Chilkur Balaji Temple: तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के एक छोटे से गांव चिलकुर में चिलकुर बालाजी मंदिर है जहां पर भगवान वेंकटेश्वर की पूजा होती है. मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते ही वीजा के जुड़ी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और विदेश यात्रा के रास्ते खुलते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:29 AM IST
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Chilkur Balaji
Chilkur Balaji

Chilkur Balaji Mandir: भारत में अनेक मंदिर हैं और मंदिरों के अपने रहस्य हैं. कई ऐसे अनोखे मंदिर भी हैं जिनके बारे में जानने के के बाद आश्चर्य होता है. आज हम ऐसे ही एक अनोखे और चमत्कारी मंदिर के बारे में जानेंगे. यह मंदिर तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के गांव चिलकुर में स्थित है जिसका नाम चिलकुर बालाजी मंदिर है जिसे ‘वीजा मंदिर’ भी कहा जाता है. जैसा कि मंदिर को वीजा मंदिर कहते है तो इसका विदेश यात्रा से कोई न कोई संबंध जरूर होता है. आइए इस छोटे से गांव के चमत्कारी मंदिर के बारे में जानें.

भगवान वेंकटेश्वर का पवित्र धाम
चिलकुर बालाजी मंदिर यानी ‘वीजा मंदिर’ को लेकर मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने से वीजा संबंधी परेशनानियां खत्म हो जाती है और विदेश यात्रा के रास्ते खुलते हैं. भगवान वेंकटेश्वर का पवित्र धाम चिलकुर बालाजी मंदिर हैदराबाद के एक छोटे से गांव चिलकुर में है जोकि उस्मान सागर झील और विकाराबाद रोड के पास है. भक्तों की मान्यता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन पाने से उनका वीजा लग जाता है या वीजा से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाती है. चाहे वीजा पढ़ाई से संबंधित हो या  नौकरी से या किसी को टूर पर जाने के लिए विजा चाहिए, यहां मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं.

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानी
मंदिर से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार, 16वीं या 17वीं शताब्दी भगवान तिरुपति बालाजी का एक सच्चा भक्त दर्शन उनके दर्शन पाना चाहता था और पूजा करने की इच्छा रखता था. अपने भक्त की ऐसी स्थिति पर भगवान को दया आ गई और वे तुरंत उसे दर्शन देने के लिए वहीं प्रकट हो गए जहां वो भक्त था. उसी जगह पर चिलकुर बालाजी का मंदिर स्थित है. 

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भक्तों की बड़ी है आस्था
इस मंदिर की मान्यता है कि यहां दर्शन करने से वीजा से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं. वीजा मिलने में आ दिक्कत से कई लोगों को राहत मिली है और मंदिर दर्शन के बाद वीजा लगा. यहां आने वाले भक्त अपने हाथ में कागज और पेन रखकर आते हैं और मंदिर के गर्भगृह की चारों ओर 11 बार परिक्रमा कर भगवान को मनाते हैं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है को फिर से दर्शन के लिए मंदिर आते हैं और 108 बार मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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