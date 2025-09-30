Advertisement
Chinese Kali Mandir: इस मंदिर में नूडल्स के भोग से प्रसन्न होती हैं मां काली, इसके पीछे का रहस्य जानकर आप भी कहेंगे... जय हो मातारानी की!

Chinese Kali Mandir in Kolkata: बंगाल की राजधानी कोलकाता में मां काली का अनोखा मंदिर है जहां पर माता काली को भोग के रूप में नूडल्स आदि अर्पित करने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है. आइए जानें आखिर यह मंदिर कहा है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:30 PM IST
Chinese Kali Mandir in Kolkata: शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा आराधना की जाती है. अनेकों मंदिर और अनेक मान्यताओं का हर हिंदू के लिए विशेष महत्व है. इसी तरह कोलकाता में एक प्रसिद्ध काली मंदिर है जहां पर भक्ति भाव से मां काली के दर्शन करके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं. इस चमत्कारी मंदिर की सुंदरता और इसकी एक परंपरा इसे विशेष बनाता है. आइए इस चाइनीज काली मंदिर के बारे में विस्तार से जानें.

मां काली को भोग के रूप नूडल्स
दरअसल, चाइनीज काली मंदिर में मां काली को भोग के रूप नूडल्स चढ़ाया जाता है. हालांकि, अधिकतर हिंदू मंदिरों में सात्विक भोग चढ़ाया जाता है लेकिन इस मंदिर में क्यों नुडल्स का भोग अर्पित किया जाता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मां काली को चाइनीज भोग क्यों?
चाइनीज काली मंदिर कोलकाता के तांग्रा नाम की एक ऐसी जगह पर है जिसका नाम चाइना टाउन है. बात तब की है जब गृहयुद्ध के समय बड़ी तादात में शरणार्थी ने यहां शरण ली थी और इन्हीं लोगों ने वहां स्थित काली मंदिर में काली मां को नुडल्स चढ़ाना शुरू कर दिया. फिर क्या था समय बीतने के साथ ही माता को चाइनीज भोग चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी. भक्त यहां अपनी श्रद्धा से माता काली को इंडो-चाइनीज प्रसाद चढ़ाते हैं. जिसमें डल्स, चॉप्सी से लेकर फ्राइड राइस जैसी चाइनीज चीजें चढ़ाई जाती हैं.

मां काली को चाइनीज चीजें जैसे कि नुडल्स मोमोज आदि चढ़ाने का काली मंदिर की परंपरा भक्त पूरी आस्था से निभाते हैं. नवरात्रि में कुछ चाइनीज तो व्रत का संकल्प भी करते हैं.हिंदुओं की तरह ही फलाहार करते हैं और व्रत के भोजन का सेवन करत हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

;