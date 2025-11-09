Weird Tradition in China Temples: मोबाइल के जरिए भगवान का आशीर्वाद पाने की कोशिश करना, यह बात सुनने में ही बेहद अजीब लग रही है. यह सुनकर लग रहा है, मानो भगवान के पास भी मोबाइल है या जमाना इतना हाईटेक हो गया है कि अब भगवान का आशीर्वाद भी मोबाइल के जरिए मिलने लगा है. या फिर ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का कोई नया फीचर या तक्‍नीक है. लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लोग मंदिर में अपने मोबाइल को मूर्तियों और दान पेटियों से टच करवा रहे हैं.

क्‍यूआर कोड से दान के बाद कर रहे अजीब काम

कोविड के बाद से मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पेमेंट का ट्रेंड पूरी दुनिया में जबरदस्‍त तरीके से चल पड़ा है. सब्‍जी की दुकान हो या चाट का ठेला यहां से लेकर हर बड़ी-छोटी जगह पर क्‍यूआर कोड के जरिए पेमेंट करने की सुविधा लाजिमी होती है. मंदिरों में क्‍यूआर कोड के जरिए दान लिया जा रहा है, इसलिए मंदिरों में अब क्‍यूआर कोड लगे दिखना आम बात है.

चीन में भी यह चलन आम हो गया है, लेकिन यहां मंदिर में QR कोड के जरिए दान देने के बाद लोग मोबाइल को दान पेटी और भगवान की मूर्ति से टच कर रहे हैं.

मोबाइल पर घुमा रहे अगरबत्‍ती-धूप बत्‍ती

इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देख सकते हैं कि लोग अपने मोबाइल पर धूप बत्‍ती, अगरबत्‍ती भी घुमा रहे हैं. चीन के लोग QR स्कैन करने के बाद अपने फोन को मूर्ति या धूपदान के पास हल्के से छूते है. चीन के कई बौद्ध और ताओवादी मंदिरों में अब डिजिटल दान के बाद ऐसा करने की परंपरा देखी जा रही है. उनका मानना है कि ऐसा करने से भगवान उनका दान स्‍वीकार कर लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं. हालांकि यह अंधविश्‍वास है लोगों की सामान्‍य मान्‍यता, ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन ऐसे फोटो-वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जरूर सरप्राइज्‍ड हैं.

