मंदिरों में चल रहा गजब का ट्रेंड, भगवान की मूर्ति से मोबाइल क्‍यों टच कर रहे ये लोग? ऐसे कैसे मिल रहा भगवान का आशीर्वाद

Donation in Chinese Temple : मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा-पाठ करना, दान देना आम बात है. भारत ही नहीं दुनिया भर में श्रद्धालु जब मंदिर जाते हैं तो दान देते हैं. इसके लिए लगभग हर मंदिर में दान पेटी भी होती है लेकिन इस समय कुछ मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए लोग मोबाइल का सहारा ले रहे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:23 PM IST
Weird Tradition in China Temples: मोबाइल के जरिए भगवान का आशीर्वाद पाने की कोशिश करना, यह बात सुनने में ही बेहद अजीब लग रही है. यह सुनकर लग रहा है, मानो भगवान के पास भी मोबाइल है या जमाना इतना हाईटेक हो गया है कि अब भगवान का आशीर्वाद भी मोबाइल के जरिए मिलने लगा है. या फिर ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का कोई नया फीचर या तक्‍नीक है. लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लोग मंदिर में अपने मोबाइल को मूर्तियों और दान पेटियों से टच करवा रहे हैं. 

क्‍यूआर कोड से दान के बाद कर रहे अजीब काम 

कोविड के बाद से मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पेमेंट का ट्रेंड पूरी दुनिया में जबरदस्‍त तरीके से चल पड़ा है. सब्‍जी की दुकान हो या चाट का ठेला यहां से लेकर हर बड़ी-छोटी जगह पर क्‍यूआर कोड के जरिए पेमेंट करने की सुविधा लाजिमी होती है. मंदिरों में क्‍यूआर कोड के जरिए दान लिया जा रहा है, इसलिए मंदिरों में अब क्‍यूआर कोड लगे दिखना आम बात है. 

चीन में भी यह चलन आम हो गया है, लेकिन यहां मंदिर में QR कोड के जरिए दान देने के बाद लोग मोबाइल को दान पेटी और भगवान की मूर्ति से टच कर रहे हैं. 

मोबाइल पर घुमा रहे अगरबत्‍ती-धूप बत्‍ती 

इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देख सकते हैं कि लोग अपने मोबाइल पर धूप बत्‍ती, अगरबत्‍ती भी घुमा रहे हैं. चीन के लोग QR स्कैन करने के बाद अपने फोन को मूर्ति या धूपदान के पास हल्के से छूते है. चीन के कई बौद्ध और ताओवादी मंदिरों में अब डिजिटल दान के बाद ऐसा करने की परंपरा देखी जा रही है. उनका मानना है कि ऐसा करने से भगवान उनका दान स्‍वीकार कर लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं. हालांकि यह अंधविश्‍वास है लोगों की सामान्‍य मान्‍यता, ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन ऐसे फोटो-वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जरूर सरप्राइज्‍ड हैं. 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

