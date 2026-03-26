महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की आरती गाएं, इन मंत्रों का जाप कर माता को करें प्रसन्न, मानोकामनाएं होंगी सिद्ध!

Maa Siddhidhatri Ki Aarti Lyrics in Hindi: चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. नवरात्र के 9वें दिन यानी महानवमी पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का नौवां और अंतिम रूप देवी सिद्धिदात्री की उपासना कर उनकी आरती गाने और मंत्रों का जाप करने से जीवन की सभी समस्याओं का अंत होने लगता है.

मां सिद्धिदात्री का स्वरूप

मां सिद्धिदात्री माता ज्ञान, मोक्ष और सिद्धियों की देवी मानी जाती हैं. माता का स्वरूप दिव्य, शांत और सौम्य है जो कमल पर विराजमान हैं. माता की चार भुजाएं हैं. माता शंख, गदा, चक्र और कमल अपने एक-एक हाथ में धारण करती हैं. लाल वस्त्र धारण करने वाली माता अपने भक्तों की अज्ञानता को नष्ट करती हैं और सफलता व मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं.

||मां सिद्धिदात्री की आरती||

जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता

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तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता,

तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि

तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि!!

कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम

जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम,

तेरी पूजा में तो न कोई विधि है

तू जगदम्बे दाती तू सर्वसिद्धि है!!

रविवार को तेरा सुमरिन करे जो

तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो,

तुम सब काज उसके कराती हो पूरे

कभी काम उसके रहे न अधूरे!!

तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया

रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया,

सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली

जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली!!

हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा

महा नंदा मंदिर में है वास तेरा,

मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता

वंदना है सवाली तू जिसकी दाता!!

मां सिद्धिदात्री के मंत्र

'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः॥'

मां सिद्धिदात्री प्रार्थना

'सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।'

'सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥'

मां सिद्धिदात्री स्तुति

'या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता।'

'नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥'

मां सिद्धिदात्री कवच

'ॐकारः पातु शीर्षो माँ, ऐं बीजम् माँ हृदयो।'

'हीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥'

'ललाट कर्णो श्रीं बीजम् पातु क्लीं बीजम् माँ नेत्रम् घ्राणो।'

'कपोल चिबुको हसौ पातु जगत्प्रसूत्यै माँ सर्ववदनो॥'