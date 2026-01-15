तेजस्वी पुरुष जो कलम और दवात लेकर प्रकट हुए, कौन हैं सूर्यपुत्र यमराज के सहयोगी जो रखते हैं कर्मों का हिसाब

Chitragupta Pauranik Katha: मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है और मृत्यु के बाद ही मनुष्य के कर्मों का लेखाजोखा होता है. इसी हिसाब से जिवात्मा के कर्मों शरीर है. शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है. इंसान के अच्छे-बुरे कर्मों का लेखाजोखा के लिए सबसे पहले जिवात्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है. इसी यमलोक में यमराज है और उनके सहयोगी चित्रगुप्त जी है. पुराणों में चित्रगुप्त जी की कई कथाएं हैं जिनकों कमों का हिसाब करते हुए बताया गया है. आइए इन्हें चित्रगुप्त के बारे में विस्तार से जानें.

कौन हैं चित्रगुप्त जी?

यमलोक में वास करने वाले चित्रगुप्त जी के पास ब्रह्मांड के हर एक जीव के कर्मों का हिसाब किताब होता है. चित्रगुप्त जी यमराज के सहयोगी है जिनके बारे में एक सवाल तो मन उठता ही है कि वे मृत्यु के देवता यमराज के सहयोगी कैसे बने और क्यों वे कर्मों का हिसाब क्यों रखते हैं. चित्रगुप्त जी देवताओं के लेखाकार हैं जिनकी भूमिका न्यायाधीश वाली होती है. मनुष्य छुप छुपाकर भले ही कोई काम कर ले लेकिन वह चित्रगुप्त से नहीं छिप सकता है. चित्रगुप्त जी का नाम चित्र और गुप्त दो शब्दों से मिलकर बना है. चित्र दृश्य को दर्शाता है और गुप्त छिपा हुआ अर्थ लिए है. पुराणों की मानें तो कर्म नैतिक है या अनैतिक है इसका अंतिम निर्णय के लिए जो दूरदर्शिता है वह केवल और केवल चित्रगुप्त जी के पास ही है. किस काम को पुण्य और किसे पाप की श्रेणी में रखें इसके बारे में चित्रगुप्त जी ही लेखाजोखा रखते हैं.

चित्रगुप्त जी की कथा

कथा है कि सृष्टि की शुरुआत में ही धर्म अधर्म में संतुलन जब बिगड़ने लगा तो ब्रह्मा जी ने संतुलन लाने और जीवों के कर्मों का हिसाब रखने के लिए ब्रह्मा जी ने एक तरकीब निकाली. पहले तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की और ध्यान में रहे. तपस्या और ध्यान की अवधि में ही ब्रह्मदेव के शरीर से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए जिनके हाथ में कलम और दवात था. यह प्राकट्य ब्रह्मा जी की काया से हुआ जिसके कारण तेजस्वी पुरुष को ‘कायस्थ’ कहा गया. इतना ही उस तेजस्वी पुरुष का प्रकाट्य गुप्त रूप से हुआ जिसके कारण उनका नाम ‘चित्रगुप्त’ रखा गया. ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी को ‘अग्रसंधानी’ नाम की एक ऐसी दिव्य पंजिका दी जिसमें एक एक जीव के कर्मों का लेखाजोखा लिपिबद्ध किया गया.

