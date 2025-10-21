Chitragupta Puja 2025: चित्रगुप्त पूजा पर भूल से भी ना करें ये गलतियां, जानें क्या करें और क्या नहीं

Chitragupta Puja 2025 Dos Donts: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला चित्रगुप्त पूजा का पर्व धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह पर्व दीपावली के अगले दिन, भाई दूज के साथ ही मनाया जाता है. इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है, जिन्हें मनुष्यों के कर्मों का लेखा-जोखा रखने वाला देवता कहा गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चित्रगुप्त पूजा 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी. मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने से व्यक्ति अपने जीवन की बाधाओं और पाप कर्मों से मुक्ति पा सकता है. आइए जानते हैं इस दिन से जुड़े नियम, पूजा विधि और मान्यताएं.

चित्रगुप्त पूजा विधि

पूजा से पहले पूरे घर की साफ-सफाई करें और स्वयं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें. लकड़ी की चौकी पर पीले कपड़े बिछाकर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. पूजा में अपनी किताबें, पेन, दवात आदि रखें, क्योंकि इन्हें ज्ञान और लेखन का प्रतीक माना जाता है. ‘ॐ श्री गणेशाय नमः’ का जाप करके पूजा की शुरुआत करें. भगवान चित्रगुप्त को रोली, चंदन, फूल, अक्षत, और पंचामृत अर्पित करें. घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान का ध्यान करें. ‘ॐ चित्रगुप्ताय नमः’ मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें. एक कोरे कागज पर ‘श्री गणेशाय नमः’ और ‘ॐ चित्रगुप्ताय नमः’ लिखें, फिर अपनी मनोकामनाएं अंकित करें. इसके बाद यह मंत्र पढ़ें - “मसिभाजन संयुक्तश्चरसि त्वम् महीतले। लेखनी कटिनीहस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते॥”. पूजा के बाद भगवान की आरती करें और प्रसाद सबमें बांटें. पूजन के अंत में भगवान से जाने-अनजाने हुए पापों के लिए क्षमा मांगें.

चित्रगुप्त पूजा में क्या न करें

इस दिन मांसाहार या तामसिक भोजन का सेवन न करें. अशुद्ध वस्त्र या गंदे कपड़े पहनकर पूजा न करें. पूजा के समय ध्यान भंग न करें; एकाग्रता बनाए रखें. यदि पूजा विधि ज्ञात नहीं है, तो किसी जानकार या पंडित से मार्गदर्शन लेकर ही पूजा करें. इस दिन क्रोध, वाद-विवाद या हिंसा से बचें और शांतिपूर्ण व्यवहार रखें.

