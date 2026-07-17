/Chor Panchak 2026: कब से कब तक है चोर पंचक? धन हानि और बड़े नुकसानों को लेकर रहें सतर्क

धार्मिक मान्यता है कि चोर पंचक में सफलता मिलने में बाधाएं आ सकती है और परेशानियां बढ़ सकती है. इस समय की गई यात्रा का अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होता और नए कार्यों को शुरू करने में नुकसान की संभावनाएं अधिक होती हैं. चोर पंचक को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दौरान घर में चोरी होने, धन हानि होने, कीमती सामान खोने से लेकर दस्तावेजों के इधर-उधर होने की संभावना अधिक होती है. ऐसे में इन बातों को लेकर अधिक सचर्कता बरतने की जरूरत होती है. बड़े वित्तीय या बिजनेस से जुड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. इन्हीं स्थितियों को आंकते हुए चोर पंचक को खतरनाक बताया गया है.