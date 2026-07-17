/Chor Panchak 2026: कब से कब तक है चोर पंचक? धन हानि और बड़े नुकसानों को लेकर रहें सतर्क

July 2026 Chor Panchak: सप्ताह के किस दिन से पंचक काल शुरू हो रहा है इसस इस बात को तय किया जाता है कि वह कौन सा पंचक होगा. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब पंचक शुक्रवार के दिन से शुरू होता है तो उसे चोर पंचक कहा जाता है. इस बार 31 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है जिसके कारण यह चोर पंचक होगा. चोर पंचक 4 अगस्त 2026 तक सक्रिय रहेगा.
वैसे, तो किसी भी पंचक की अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है लेकिन चोर पंचक में कुछ बातों को लेकर अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. आइए जानें चोर पंचक को खतरनाक क्यों माना गया है और इस दौरान कौन से कामों को करने की मनाही है.
धार्मिक मान्यता है कि चोर पंचक में सफलता मिलने में बाधाएं आ सकती है और परेशानियां बढ़ सकती है. इस समय की गई यात्रा का अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होता और नए कार्यों को शुरू करने में नुकसान की संभावनाएं अधिक होती हैं. चोर पंचक को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दौरान घर में चोरी होने, धन हानि होने, कीमती सामान खोने से लेकर दस्तावेजों के इधर-उधर होने की संभावना अधिक होती है. ऐसे में इन बातों को लेकर अधिक सचर्कता बरतने की जरूरत होती है. बड़े वित्तीय या बिजनेस से जुड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. इन्हीं स्थितियों को आंकते हुए चोर पंचक को खतरनाक बताया गया है.
पंचक में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन तुलसी की सूखी मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दें. अब "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करें. अगले दिन भगवान को प्रणाम कर पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें. आर्थिक स्थिति सुधरेगी और समृद्धि बढ़ेगी.
चोर पंचक में लंबी यात्रा को टाल दें.
किसी के साथ बड़ी धनराशि का लेन-देन करने बचें.
सोना-चांदी या कीमती सामान न खरीदें.
नया व्यापार या कोई बड़ी योजना पर काम शुरू करने से बचें.
पंचक में तुलसी में जल चढ़ाएं और पूजा करें, इसके लिए किसी भी तरह की मनाही नहीं है. अगर इस दौरान एकादशी तिथि और रविवार दिन हो तो जल नहीं चढ़ाएं. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि और दिन पर मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत में होती हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)