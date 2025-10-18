Choti Diwali 2025: छोटी दिवाली की रात इस 1 उपाय से चमक उठेगी किस्मत, हर दिशा से बरसेगा धन!

Choti Diwali 2025: देशभर में धनतेरस का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. आज धनतेरस है और इसी दिन से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है. दिवाली का पर्व माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष अवसर माना जाता है. इस दिन लोग विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना करते हैं ताकि पूरे साल देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिवाली की रात कुछ विशेष उपाय या टोटके करने से जीवन में धन, समृद्धि और सुख-शांति की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि दिवाली की रात किया गया हर शुभ कार्य व्यक्ति के पूरे साल के लिए फलदायी सिद्ध होता है. खासकर नारियल से जुड़े कुछ उपाय देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घर में स्थायी धन-संपत्ति लाने वाले माने गए हैं. आइए जानते हैं इस चमत्कारी उपाय के बारे में.

दिवाली से पहले करें नारियल से जुड़ा शुभ उपाय

ज्योतिष मतानुसार, दिवाली की पूर्व संध्या यानी छोटी दिवाली की रात एक विशेष नारियल उपाय अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि हवन में उपयोग होने वाला एक अखंड नारियल घर लाना चाहिए. इसके बाद दीपावली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप उस नारियल को घर के पास स्थित नदी या तालाब में स्नान कराना चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन और सौभाग्य का स्थायी वास होता है.

आर्थिक तंगी होगी समाप्त

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिवाली की शाम सूर्यास्त के समय उस पवित्र नारियल को लाल या पीले कपड़े में बांधकर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए. पूजा के बाद इसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें. ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर में धन-संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है. कहा जाता है कि यह उपाय हर प्रकार की धन बाधाओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावी है.

पूजा के दौरान ऐसे करें नारियल का प्रयोग

दिवाली के दिन जब आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तो उस समय इस विशेष नारियल को अपने पूजा स्थल पर रखें. नारियल पर कुंकुम या रोली से तिलक करें. “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जप करते हुए इसकी आराधना करें. माता लक्ष्मी से धन, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें.

पूजन के बाद नारियल को 24 घंटे तक पूजा स्थल पर रखें, फिर अगले दिन उसे तिजोरी या धन रखने की जगह पर स्थापित करें. यह उपाय घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराता है और पूरे साल आर्थिक उन्नति का योग बनता है.

