Hindi Newsधर्म

Choti Diwali 2025 Remedies: छोटी दिवाली पर उबटन से नहाना अति शुभ, जानें मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें!

Choti Diwali 2025 Upay: छोटी दिवाली पर माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण व हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन उबटन लगाकर नहाया जाता है और रात के समय कुछ टोटके उपाय कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:05 AM IST
Choti Diwali Upay
Choti Diwali Upay

Choti Diwali 2025 Remedies: हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. इस साल 19 अक्टूबर 2025 को छोटी दिवाली पर्व है जो दिवाली पर्व के एक दिन पहले पड़ती है. इस तिथि पर भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी के साथ ही हनुमान जी की पूजा आराधना करने का विधान है. छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस या रूप चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन पूजा और आराधना करने से पहले छोटी दिवाली की सुबह शरीर में उबटन लगाकर नहाने का विशेष विधान है. साथ ही छोटी दिवाली की रात को कुछ विशेष उपाय टोटका कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी विधान है.

छोटी दिवाली के दिन नहाते समय क्या उपाय करें

  • छोटी दिवाली पर सूर्योदय से पहले जाग जाएं और स्नान आदि कर लें.

  • इस दिन शरीर पर तेल लगाएं और नहा लें.

  • कई घरों में छोटी दिवाली के दिन नहाने से पहले शरीर पर उबटन लगाने की परंपरा है. 

  • छोटी दिवाली पर नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालना अति शुभ माना जाता है. 

  • इस दिन घर को साफ रखना चाहिए क्यों इस दिन से लेकर दिवाली तक मां लक्ष्मी कभी भी घर में प्रवेश कर सकती हैं.

छोटी दिवाली की रात करें ये उपाय
छोटी दिवाली पर धन रखने की जगह या तिजोरी को अच्छे से साफ कर दें. पूरे घर में गंगाजल का छिड़क दें. जिस घर में अधिक शुद्धता होगी मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश जल्दी करेंगी और टिकी रहेंगी.

श्री यंत्र की पूजा
छोटी दिवाली पर मां लक्ष्मी को अगर घर में आमंत्रित कर स्थिर रखना है तो श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें. साथ ही हर दिन पूजा भी करें. श्री यंत्र को साक्षात लक्ष्मी माना गया है जिनकी पूजा करने से सुख-समृद्धि आती है.

दक्षिणावर्ती शंख बजाएं
हिंदू धर्म में शंख अति पवित्र और शुभ माना जाता है. छोटी दिवाली पर पूजा कर अगर  दक्षिणावर्ती शंख बजाएं तो घर में मां लक्ष्मी वास करेंगी और घर की सकारात्मकता बनी रहेगी. इस उपाय से मां लक्ष्मी घर में जल्दी आएंगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

diwali news

