Christmas 2025: क्रिसमस के दिन भूलकर भी ना दें ये गिफ्ट, टूट पड़ेगा दुखों का पहाड़

Christmas 2025: हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. यह पर्व प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के रूप में ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा और पवित्र अवसर है. आज के समय में इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि सभी धर्मों के लोग मिल-जुलकर इस दिन सांता क्लॉज का स्वागत करते हैं, घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं और बाजारों की रौनक का आनंद लेते हैं. क्रिसमस पर अपनों को गिफ्ट देने की परंपरा पुरानी है. इस दिन लोग अपने दोस्तों और परिवार को तोहफे देकर उनके जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें क्रिसमस पर उपहार में देना अशुभ माना जा सकता है? आइए जानते हैं कि क्रिसमस के अवसर कौन से गिफ्ट नहीं देने चाहिए.

क्रिसमस पर भूलकर भी न दें ये 5 उपहार

नुकीली या धारदार वस्तुएं- वास्तु के अनुसार क्रिसमस पर गिफ्ट के तौर पर चाकू, कैंची या तलवार जैसी नुकीली चीजें नहीं देनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसी चीजें आपसी संबंधों में तनाव और विवाद पैदा करती हैं. इसके अलावा इसस दिन ज्वलनशील पदार्थ भी गिफ्ट करने से बचना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

भगवान की मूर्तियां- कई बार लोग श्रद्धावश भगवान की मूर्ति भेंट कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र इसे सही नहीं माना गया है. बिना जानकारी के किसी को मूर्ति देने से उसके रख-रखाव में कमी रह सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में क्रिसमस के दिन भगवान की मूर्तियां उपहार में देने से बचें.

रुमाल और पेन- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रुमाल और पेन उपहार में देना रिश्तों के लिए ठीक नहीं माना जाता. कहा जाता है कि रुमाल दुख का प्रतीक हो सकता है और पेन का लेन-देन देने वाले के पेशेवर लाभ को प्रभावित कर सकता है. इसलिए क्रिसमस के दिन दोस्तों, सगे-संबंधियों को रुमाल और पेन देने का विचार ना करें.

यह भी पढ़ें: घर में आएगी सुख-समृद्धि और बरकत, तुलसी पूजन के दिन जरूर करें ये 5 अचूक उपाय!

बिजनेस से जुड़े सामान- मान्यता है कि कभी भी किसी को उनके बिजनेस या कार्यक्षेत्र से संबंधित उपकरण या चीजें उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए. शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से उपहार लेने वालों को कारोबार में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसलिए क्रिसमस के अवसर ये चीजों किसी गिफ्ट के तौर पर ना दें.

पानी के स्रोत और कटीले पौधे- वास्तु शास्त्र के जानकारों का कहना है कि क्रिसमस के दिन किसी को एक्वेरियम (मछली घर), कृत्रिम झरना या कछुआ उपहार में देने से आर्थिक तंगी आ सकती है. इसके अलावा, कैक्टस या कोई भी कांटेदार पौधा देने से रिश्तों में कड़वाहट आने की संभावना रहती है. ऐसे में क्रिसमस के शुभ अवसर ये चीजें अपनों को उपाहार स्वरूप देने से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)