Christmas 2025: क्या है एडवेंट और क्यों जलाते हैं 4 विशेष मोमबत्तियां, जानें रहस्य

Christmas Advent 2025: क्रिसमस का त्योहार आने वाला है.इससे ठीक 4 सप्ताह पहले एडवेंट मनाया जाता है. इसमें चार विशेष प्रकार की मोमबत्तियां जलाई जाती हैं. आइए जानते हैं कि क्रिसमस में एडवेंट क्या होता है और इस दौरान चार विशेष मोमबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:57 PM IST
Christmas 2025: क्रिसमस यानी प्रभु यीशु के जन्मदिन की चमक दुनिया भर में दिखाई देने लगी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस से ठीक 4 सप्ताह पहले एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक रस्म शुरू हो जाती है? इसे 'एडवेंट' (Advent) कहा जाता है. दरअसर, यह समय सिर्फ साज-सज्जा का नहीं, बल्कि अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने और दिल में उम्मीद जगाने का है. अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि क्रिसमस में एडवेंट क्या होता है. साथ ही इसमें चार विशेष प्रकार की मोमबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं और इसका रहस्य क्या है. आइए जानते हैं कि क्रिसमस से 4 सप्ताह पहले एडवेंट क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं.

क्या है एडवेंट? (आगमन की प्रतीक्षा)

'एडवेंट' लैटिन शब्द 'Adventus' से बना है, जिसका अर्थ है 'आगमन'. ईसाई कैलेंडर के अनुसार, यह समय प्रभु यीशु के जन्म की प्रतीक्षा और तैयारी का होता है. यह क्रिसमस से चार रविवार पहले शुरू होता है. इस दौरान लोग प्रार्थना करते हैं, दान-पुण्य करते हैं और अपने घरों में 'एडवेंट व्रेथ' सजाते हैं।

एडवेंट व्रेथ और 4 मोमबत्तियों का रहस्य

एडवेंट की सबसे मुख्य पहचान एक सदाबहार टहनियों से बना गोल घेरा (Wreath) है, जिसमें चार मोमबत्तियां लगाई जाती हैं. हर रविवार को एक नई मोमबत्ती जलाई जाती है. इन मोमबत्तियों का रंग और क्रम जीवन के गहरे दर्शन को समझाता है.

पहला सप्ताह (आशा की मोमबत्ती)- पहले रविवार को बैंगनी रंग की मोमबत्ती जलाई जाती है. यह 'आशा' (Hope) का प्रतीक है. यह हमें याद दिलाती है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, ईश्वर पर भरोसा रखने से नई राह मिलती है.

दूसरा सप्ताह (शांति की मोमबत्ती)- दूसरे रविवार को भी बैंगनी मोमबत्ती जलाई जाती है, जो 'शांति' (Peace) को दर्शाती है. यह संदेश देती है कि हमें अपने भीतर और समाज में सद्भाव बनाए रखना चाहिए.

तीसरा सप्ताह (खुशी की मोमबत्ती)- इस रविवार को गुलाबी (Pink) रंग की मोमबत्ती जलाई जाती है. इसे 'गौडेते संडे' (Gaudete Sunday) कहते हैं। यह 'खुशी'का प्रतीक है, जो बताती है कि अब उद्धारकर्ता के आने का समय करीब है।

चौथा सप्ताह (प्रेम की मोमबत्ती)- क्रिसमस से ठीक पहले वाले रविवार को आखिरी बैंगनी मोमबत्ती जलाई जाती है, जो 'प्रेम' (Love) का प्रतीक है। यह ईश्वर के उस निःस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है जो उन्होंने मानवता के लिए दिखाया.

विशेष परंपरा- कई परिवारों में क्रिसमस की रात बीच में एक सफेद मोमबत्ती जलाई जाती है, जिसे 'क्राइस्ट कैंडल' कहते हैं. यह बुराई पर अच्छाई की जीत और 'जगत की ज्योति' का प्रतीक है.

एक पादरी और अनाथ बच्चों की अनोखी कहानी

एडवेंट मोमबत्ती जलाने की यह रस्म कैसे शुरू हुई, इसकी कहानी बहुत दिल को छू लेने वाली है. 19वीं शताब्दी में जर्मनी के एक पादरी जोहान हिन्‍रिच विचर्न एक मिशनरी स्कूल चलाते थे जहां अनाथ बच्चे रहते थे. दिसंबर का महीना शुरू होते ही बच्चे हर रोज पूछते थे, "क्या आज क्रिसमस है?" बच्चों की इस बेसब्री और उत्साह को देखते हुए, पादरी ने एक पुराने पहिये पर 20 छोटी लाल और 4 बड़ी सफेद मोमबत्तियां लगाईं. वे हर रोज एक मोमबत्ती जलाते थे ताकि बच्चे समझ सकें कि क्रिसमस अभी कितनी दूर है. धीरे-धीरे यही परंपरा 'एडवेंट व्रेथ' के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

