Copper Bracelet: किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है तांबे का कड़ा, इन 3 राशि वालों के लिए वरदान; जानें इसके चमत्कारिक लाभ

Copper Bracelet: ज्योतिष शास्त्र में धातुओं का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है. इनमें तांबे को अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली धातु की श्रेणी में रखा गया है. इसका सीधा संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और साहस के कारक मंगल से होता है. इसलिए, तांबे का कड़ा धारण करना न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह कुंडली के ग्रह दोषों को शांत कर भाग्य को चमकाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, तांबे का कड़ा राशिचक्र की कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है. इन राशि वालों के लिए तांबे का कड़ा वरदान समान साबित होता है. कहा जाता है कि जिन राशि के जातकों को तांबे का कड़ा सूट कर जाता है, उसे जीवन में हर प्रकार की सुख-सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं. ऐसा जातकों का जीवन धन और ऐश्वर्य से भरा रहता है. चलिए, अब जानते हैं कि तांबे का कड़ा किन 3 राशि वालों के लिए होता है और इसे धारण करने से जुड़ी सावधानियां क्या हैं.

क्यों फायदेमंद है तांबे का कड़ा?

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो तांबे का कड़ा सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने का काम करता है, जिससे व्यक्ति के आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और नेतृत्व करने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है. इसके अलावा यह मंगल ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव को कम करके अनावश्यक क्रोध, विवादों और आर्थिक तंगियों पर लगाम लगाता है. इतना ही नहीं, यह शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और बुरी नजर जैसी बाधाओं से रक्षा कर मानसिक सुकून देता है.

तांबे का कड़ा इन 3 राशि वालों के लिए है वरदान!

मेष राशि- मेष राशि का स्वामी मंगल है. ऐसे में अगर इस राशि के जातक तांबे का कड़ा धारण करते हैं, तो उनके साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. इसके अलावा करियर में रुकी हुई प्रगति शुरू होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रबल योग बनते हैं.

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सिंह राशि- सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. ऐसे में अगर इस राशि के जातक तांबे का कड़ा पहनते हैं, तो उनका व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाता है. इसके अलावा इससे सरकारी कार्यों या उच्च पदों पर बैठे लोगों को विशेष मान-सम्मान और धन लाभ प्राप्त होता है.

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि पर भी मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है, क्योंकि इस राशि स्वामी भी मंगल ही है. ऐसे में अगर इस राशि के लोग तांबे का कड़ा धारण करते हैं, तो उन्हें मंगल दोष से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा यह कार्यक्षेत्र की अड़चनों को दूर कर नई ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करता है.

किस तरह धारण करें तांबे का कड़ा?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तांबे का कड़ा रविवार या मंगलवार की सुबह पहनना सबसे शुभ है. पहनने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध अवश्य करें. ध्यान रहे कि कड़ा शुद्ध तांबे का हो और उसमें कोई जोड़ या टांका न हो. पुरुष इसे दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में धारण कर सकती हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, अगर कड़ा टूट जाए या अत्यधिक गंदा हो, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)