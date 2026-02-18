Vastu Tips: घर की किस दिशा में पति-पत्नी की फोटो लगाना अति शुभ? रिश्ते में प्यार बढ़ाना है तो अभी जान लें

Advertisement
Hindi Newsधर्मVastu Tips: घर की किस दिशा में पति-पत्नी की फोटो लगाना अति शुभ? रिश्ते में प्यार बढ़ाना है तो अभी जान लें

Pati Patni Ki Photo Kaha Lagaye: जीवन और घर में सुख-समृद्धि व सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए कुछ वास्तु उपायों के बारे में जान लेना चाहिए. इसी तरह इस कड़ी में हम जानेंगे कि किन वास्तु उपायों को करके पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाया जा सकता है.

Feb 18, 2026
Couple Photo Direction Vastu Tips

Couple Photo Direction Vastu Tips In Hindi: वास्तु शास्त्र घर से जुड़े उन नियमों के बारे में बताता है जिसकों फॉलो करके के घर की सुख शांति और सकारात्मकता को बनाए रखा जा सकता है. वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके जीवन की अनेक बाधाओं को दूर किया जा सकता है. परिवार के सदस्यों के बीच के तनाव को दूर किया जा सकता है. आज की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे कि घर की किस दिशा में पति पत्नी की फोटो लगाना अति शुभ होता है ताकि जोड़े के बीच का प्रेम और सामंजस्य बना रहे.

पति-पत्नी की फोटो घर में कहां लगाना शुभ
वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में यानी नैऋत्य कोण में पति-पत्नी की फोटा को लगा सकते हैं. इससे वैवाहिक जीवन स्थिर होता है और कपल के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहता है. उत्तर दिशा भी कपल की फोटो लगाने के लिए शुभ होता है. पति-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहता है और रिश्ते में प्रेम बना रहता है. ड्राइंग रूम में ऐसी फोटो रखना सकारात्मकता फैलाता है.

पति-पत्नी की फोटो को कहां न लगाएं
वास्तुशास्त्र के अनुसार, पति-पत्नी की फोटो को कभी भी बेडरूम के सामने वाली दीवार पर नहीं लगानी चाहिए. रिश्ते के बीच मानसिक तनाव बढ़ता है. कपल की तस्वीरों को कभी भी मंदिर के सामने, बाथरूम के पास न लगाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और रिश्तों में खटास बढ़ सकती है.

पति-पत्नी फोटो से जुड़ी जरूरी बातें
वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर में एक ही जगह पर खूब सारी फोटो को न लगाएं. ऐसा करना अशुभ होता है. बेडरूम या ड्राइंग रूम में पति-पत्नी की सिर्फ एक ही फोटो रखें. खुशी को दिखाने वाली फोटो रखें जिससे जीवन में भी खुशी बनी रहे. ध्यान दें कि किसी भी फोटो को टूटे या उड़े रंग के फ्रेम में लगाएं. इससे नकारात्मकता आती है. रिश्ते खराब होते हैं. पति-पत्नी की फोटो के साथ पूर्वजों की फोटो न लगाएं. वैवाहिक जीवन में मनमुटाव और घर में कलह हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

