Rajgir Malmas Mela 2026 Mystery: कौए दिखना आम बात है लेकिन जरा सोचिए कि अचानक कौए गायब हो जाएं और फिर पूरे महीने नजर ही न आएं. ऐसा एक शहर में हो रहा है, जिसके पीछे का रहस्य आपको हैरान कर देगा.
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भारत के कई मंदिरों, तीर्थों, शहरों से जुड़े ऐसे रहस्य हैं, जो आज भी अनसुलझे हैं. ऐसे ही एक रहस्य की आज हम बात करते हैं, जो एक खास शहर से कौवों के गायब होने से जुड़ा है. यह है बिहार राज्य का राजगीर शहर. जहां से हर मलमास में कौवे गायब हो जाते हैं और मान्यता है कि पूरे एक महीने नजर नहीं आते हैं.
मलमास में कौए नजर न आने के पीछे एक लोकमान्यता है. जिसके मुताबिक यहां से कौए नाराज हो गए थे, जिससे यहां मलमास के महीने में कौए नजर नहीं आते हैं. यह घटना सतयुग की है और तब से ही कौए नाराज हैं. आज भी मलमास में अचानक इस शहर में कौए नजर आने बंद हो जाते हैं.
कथाओं के अनुसार, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा वसु ने राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में एक विशाल यज्ञ कराया था. इस यज्ञ में 33 करोड़ देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भूलवश कौए को आमंत्रित नहीं किया गया. इसी बात से नाराज होकर कौए ने राजगीर छोड़ दिया. तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि मलमास लगते ही कौए राजगीर से दूर चले जाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोग आज भी इस घटना को आस्था से जोड़कर देखते हैं. उनका कहना है कि रोजाना घर की मुंडेरों, पेड़ों और आसमान में नजर आने वाले कौए हर 3 साल में आने वाले मलमास में अचानक गायब हो जाते हैं.
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कौवों के अलावा अपने कुंडों के लिए भी राजगीर फेमस है. यहां बड़ी संख्या में कुंड है, इसका संबंध भी सतयुग से ही बताया जाता है. यहां प्रचलित कथाओं के अनुसार यज्ञ में आमंत्रण मिलने पर सभी देवी-देवता तो संख्या ज्यादा होने से देवी-देवताओं को स्नान करने में परेशानी हो रही थी. इसी वजह से अलग-अलग कुंड और जलधाराएं बनाई गईं ताकि सभी देवी-देवता आराम से स्नान कर सकें.
इसमें वैभारगिरी पर्वत के आसपास मौजूद गर्म जलकुंड भी शामिल है. वहीं यहां स्थित ब्रह्मकुंड तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे पाताल गंगा भी कहते हैं.
बता दें कि राजगीर में हर मलमास में बड़ा मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इस दौरान बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और कुंडों में स्नान करते हैं. मान्यता है कि मलमास में यहां स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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