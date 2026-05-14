क्या सच में सूर्यास्त के बाद पत्थर बन जाते हैं लोग? बाड़मेर के किराडू मंदिर का पूरा सच

Mystery of Kiradu: राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित किराडू मंदिर देश के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है. ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और डरावनी मान्यताओं के लिए काफी प्रसिद्ध है. बाड़मेर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर मौजूद ये प्राचीन मंदिर दूर-दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. दिन के समय यहां पर्यटक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. लेकिन सूरज ढलते ही यहां सन्नाटा छा जाता है. स्थानीय लोग मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां रुकना अशुभ होता है.

किराडू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है. मंदिर की दीवारों और खंभों पर बेहद सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है. इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर करीब 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था. माना जाता है कि इसका निर्माण परमार राजाओं के समय हुआ था. मंदिर परिसर में कई छोटे-बड़े मंदिर मौजूद हैं. जिनमें भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी. यहां की कला और पत्थरों पर बनी आकृतियां लोगों को हैरान कर देती हैं. यही वजह है कि इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोग यहां जरूर पहुंचते हैं.

सूर्यास्त के बाद जो रुकेगा, वो पत्थर बन जाएगा

इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी कहानी एक संत के श्राप की बताई जाती है. स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक कई साल पहले एक संत अपने शिष्यों के साथ यहां आए थे. कुछ समय बाद संत कहीं बाहर चले गए और गांव वालों को अपने शिष्यों की देखभाल की जिम्मेदारी देकर गए. लेकिन लोगों ने उनकी मदद नहीं की, कहा जाता है कि भोजन और देखभाल के अभाव में एक शिष्य की मृत्यु हो गई. जब संत वापस लौटे और उन्हें यह बात पता चली. तो वे बेहद क्रोधित हो गए. उन्होंने गांव वालों को श्राप दे दिया कि सूर्यास्त के बाद यहां जो भी रुकेगा. वो पत्थर का बन जाएगा.

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लोगों के मन में आज भी डर

इसी मान्यता के कारण आज भी शाम होते ही लोग इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं. स्थानीय निवासी रात में यहां रुकने से बचते हैं. हालांकि इस रहस्य का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है. लेकिन लोगों के मन में आज भी डर और श्रद्धा दोनों बने हुए हैं. कई पर्यटक सिर्फ इस रहस्य को करीब से देखने के लिए यहां पहुंचते हैं. मंदिर का शांत और सुनसान वातावरण लोगों को अलग अनुभव कराता है. यही वजह है कि किराडू मंदिर आज भी रहस्य और इतिहास का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

कैसे जाएं?

अगर आप किराडू मंदिर घूमने जाना चाहते हैं. तो सबसे पहले राजस्थान के बाड़मेर जिले पहुंचना होगा. यह मंदिर बाड़मेर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बाड़मेर है. वहीं जोधपुर एयरपोर्ट यहां का नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से फरवरी तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

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