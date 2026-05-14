Advertisement
trendingNow13216921
Hindi Newsधर्मक्या सच में सूर्यास्त के बाद पत्थर बन जाते हैं लोग? बाड़मेर के किराडू मंदिर का पूरा सच

क्या सच में सूर्यास्त के बाद पत्थर बन जाते हैं लोग? बाड़मेर के किराडू मंदिर का पूरा सच

Mystery of Kiradu: राजस्थान के बाड़मेर में स्थित किराडू मंदिर अपनी बेजोड़ बनावट और एक संत के उस श्राप के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण लोग यहां सूर्यास्त के बाद रुकने से डरते हैं. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 14, 2026, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सच में सूर्यास्त के बाद पत्थर बन जाते हैं लोग? बाड़मेर के किराडू मंदिर का पूरा सच

Mystery of Kiradu: राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित किराडू मंदिर देश के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है. ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और डरावनी मान्यताओं के लिए काफी प्रसिद्ध है. बाड़मेर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर मौजूद ये प्राचीन मंदिर दूर-दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. दिन के समय यहां पर्यटक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. लेकिन सूरज ढलते ही यहां सन्नाटा छा जाता है. स्थानीय लोग मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां रुकना अशुभ होता है.

किराडू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है. मंदिर की दीवारों और खंभों पर बेहद सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है. इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर करीब 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था. माना जाता है कि इसका निर्माण परमार राजाओं के समय हुआ था. मंदिर परिसर में कई छोटे-बड़े मंदिर मौजूद हैं. जिनमें भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी. यहां की कला और पत्थरों पर बनी आकृतियां लोगों को हैरान कर देती हैं. यही वजह है कि इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोग यहां जरूर पहुंचते हैं.

सूर्यास्त के बाद जो रुकेगा, वो पत्थर बन जाएगा

इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी कहानी एक संत के श्राप की बताई जाती है. स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक कई साल पहले एक संत अपने शिष्यों के साथ यहां आए थे. कुछ समय बाद संत कहीं बाहर चले गए और गांव वालों को अपने शिष्यों की देखभाल की जिम्मेदारी देकर गए. लेकिन लोगों ने उनकी मदद नहीं की, कहा जाता है कि भोजन और देखभाल के अभाव में एक शिष्य की मृत्यु हो गई. जब संत वापस लौटे और उन्हें यह बात पता चली. तो वे बेहद क्रोधित हो गए. उन्होंने गांव वालों को श्राप दे दिया कि सूर्यास्त के बाद यहां जो भी रुकेगा. वो पत्थर का बन जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

 लोगों के मन में आज भी डर

इसी मान्यता के कारण आज भी शाम होते ही लोग इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं. स्थानीय निवासी रात में यहां रुकने से बचते हैं. हालांकि इस रहस्य का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है. लेकिन लोगों के मन में आज भी डर और श्रद्धा दोनों बने हुए हैं. कई पर्यटक सिर्फ इस रहस्य को करीब से देखने के लिए यहां पहुंचते हैं. मंदिर का शांत और सुनसान वातावरण लोगों को अलग अनुभव कराता है. यही वजह है कि किराडू मंदिर आज भी रहस्य और इतिहास का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

कैसे जाएं?

अगर आप किराडू मंदिर घूमने जाना चाहते हैं. तो सबसे पहले राजस्थान के बाड़मेर जिले पहुंचना होगा. यह मंदिर बाड़मेर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बाड़मेर है. वहीं जोधपुर एयरपोर्ट यहां का नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से फरवरी तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

ये भी पढ़ें: साल 2026 की सबसे शक्तिशाली अमावस्याओं में एक है ज्येष्ठ अमावस्या! क्‍यों? 

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

Mystery of Kiradu

Trending news

होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा
Indian Ship Attacked
होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
Punjab Heatwave
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
Maharashtra
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
Sir
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
bengal news
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
BRICS
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
ISI
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई