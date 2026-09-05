/Dahi Handi 2026: दही-हांडी सिर्फ खेल नहीं ये तो गहरी भक्ति है, मटकी फोड़ने के पीछे श्रीकृष्ण का गुप्त संदेश समझिए

Dahi Handi 2026 Celebration Importence: जन्माष्टमी पर्व के एक दिन बाद बड़े ही धूमधाम से दही हांडी का पर्व मनाया जाता है. इस साल जन्माष्टमी कल यानी 4 सितंबर को थी तो इस तरह आज दही हांडी है. धार्मिक मान्यता है कि बाल समय में कान्हा जी अपने सखाओं के साथ कई लीलाएं किया करते थे उसमें से एक था गोकुल और वृंदावन की गलियों में घूम-घूमकर वे घरों में टंगे माखन-दही की मटकी को फोड़ा करते थे. माखन चोरी करके अपने सखाओं को खिला देते थे.भक्त दही हांडी के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की इन्हीं बाल लीलाओं को याद करते हैं. बाल लीला से जुड़ी दही हांडी की परंपरा के पीछे का संदेश क्या है आइए जानें.