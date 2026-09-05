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Dahi Handi 2026: दही-हांडी सिर्फ खेल नहीं ये तो गहरी भक्ति है, मटकी फोड़ने के पीछे श्रीकृष्ण का गुप्त संदेश समझिए

Dahi Handi 2026 Celebration: जन्माष्टमी के अगले दिन बड़े ही उत्साह के साथ दही हांडी मनायी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रीकृष्ण को माखन और दही अति प्रिय है ऐसे में बाल समय में वे अपने सखाओं के साथ माखन-दही की मटकी फोड़ा करते थे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 05, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:45 AM IST
Dahi Handi 2026: दही-हांडी सिर्फ खेल नहीं ये तो गहरी भक्ति है, मटकी फोड़ने के पीछे श्रीकृष्ण का गुप्त संदेश समझिए
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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