/Dahi Handi 2026: दही-हांडी सिर्फ खेल नहीं ये तो गहरी भक्ति है, मटकी फोड़ने के पीछे श्रीकृष्ण का गुप्त संदेश समझिए

Dahi Handi 2026 Celebration Importence: जन्माष्टमी पर्व के एक दिन बाद बड़े ही धूमधाम से दही हांडी का पर्व मनाया जाता है. इस साल जन्माष्टमी कल यानी 4 सितंबर को थी तो इस तरह आज दही हांडी है. धार्मिक मान्यता है कि बाल समय में कान्हा जी अपने सखाओं के साथ कई लीलाएं किया करते थे उसमें से एक था गोकुल और वृंदावन की गलियों में घूम-घूमकर वे घरों में टंगे माखन-दही की मटकी को फोड़ा करते थे. माखन चोरी करके अपने सखाओं को खिला देते थे.भक्त दही हांडी के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की इन्हीं बाल लीलाओं को याद करते हैं. बाल लीला से जुड़ी दही हांडी की परंपरा के पीछे का संदेश क्या है आइए जानें.
गोपियां कान्हा जी से माखन बचाने के लिए अपनी मटकी जमीन से बहुत ऊंचाई पर लटकाया करती थीं लेकिन कान्हा जी अपने सखाओं के साथ पूरी योजना के तहत मटकी को फोट दिया करते थे. इसके लिए वे एक के उपर एक करके चढ़ जाते और मटकी तक पहुंच थे. सबसे ऊपर कान्हा जी होते जो मटकी फोड़कर माखन-दही का आनंद लेते और अपने सखाओं को खिलाते थे. तब से ही दही हांडी की परंपरा चली आ रही है.
दही हांडी उत्सव में कृष्ण जी की बाल लीला को दोहराते हुए एक मटकी में दही, मक्खन आदि भरा जाता है. इस मटकी को ऊंची रस्सी से टांग दिया जाता है. अब युवाओं की टोली जिनको गोविंदा कहते हैं वे मानव पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. अंत में मटकी फोड़कर कान्हा जी के जयकारे लगाए जाते हैं, ढोल-नगाड़ों और भजन गाया जाता है. कई जगह तो दही हांडी उत्सव में बड़े-बड़े इनाम बी रखे जाते हैं.
दूध और दही को मथने के बाद मक्खन प्राप्त होता है. इसी तरह दही-हांडी से संदेश मिलता है कि जैसे मंथन से मक्खन प्राप्त होता है वैसे ही संघर्षों से लड़कर और उससे पार पाकर ही हृदय निर्मल और पवित्र होता है. माखन इसी पवित्रता का प्रतीक है जिसे भगवान चुराते हैं यानी पवित्र हृदय वाले को अपना बना लेते हैं.
कान्हा जी कभी भी अकेले सारा मक्खन नहीं खाते थे बल्कि सखाओं को भी खिलाते थे, बंदरों और बछड़ों को खिलाते थे. उनका ऐसा करना समाज में प्रेम, एकता और मिलजुलकर जीने का संदेश देता है
दही-हांडी के आयोजन में हांडी का टूटना संदेश देता है कि मटकी यानी मनुष्य के नश्वर शरीर और मोह-माया के बंधनों को तोड़कर ही माखन यानी आत्मा को मुक्त किया जा सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)