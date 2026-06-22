Dahi shakkar tradition: आज के इस मॉडर्न जमाने में भी यह रिवाज हमारे परिवारों में वैसा का वैसा ही बना हुआ है. कुछ लोग इसे अंधविश्वास या बस एक पुराना टोटका मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर हम आयुर्वेद की सबसे मशहूर किताब चरक संहिता को पलटकर देखें, तो पता चलता है कि हमारी इस छोटी सी परंपरा के पीछे सेहत और विज्ञान का बहुत बड़ा कनेक्शन है.
आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो चरक संहिता के सूत्रस्थान में दही के बारे में बहुत सी काम की बातें बताई गई हैं. किताब कहती है कि दही की तासीर ठंडी होती है, जो हमारे शरीर में कफ और पित्त को बैलेंस रखती है.
होता क्या है कि जब भी हम किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलते हैं, तो टेंशन और घबराहट की वजह से हमारे पेट में अजीब सी हलचल या गर्मी होने लगती है. ऐसे में दही खाते ही पेट को तुरंत ठंडक मिलती है और डाइजेशन ठीक रहता है. रही बात शक्कर की, तो चीनी हमारे शरीर को तुरंत ग्लूकोज देती है, जिससे थके हुए दिमाग को झटपट एनर्जी मिल जाती है.
आज के डॉक्टर्स और साइंस भी इस बात पर मुहर लगाते हैं. विज्ञान कहता है कि दही एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है, जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है. गर्मियों के दिनों में जब लोग तेज धूप में बाहर निकलते हैं, तो उन्हें चक्कर आने या पानी की कमी होने का डर रहता है.
ऐसे समय में दही शक्कर का ये मेल शरीर को अंदर से ठंडा रखता है. यह खाने में इतना हल्का होता है कि इसे पचाने में शरीर को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती. इसे खाकर जब आप निकलते हैं, तो परीक्षा हॉल या सफर में खुद को एकदम फ्रेश महसूस करते हैं.
इस मीठी परंपरा का हमारे दिमाग पर भी एक गजब का असर पड़ता है. कोई भी बड़ा काम करने से पहले मन में थोड़ा डर या बेचैनी होना तो लाजमी है. उस नर्वस मोमेंट पर जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग मुस्कुराते हुए हमें अपने हाथों से दही शक्कर खिलाता है, तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है.
यह मीठा स्वाद हमारे मूड को एकदम से बढ़िया कर देता है. इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मन में एक पॉजिटिव सोच आती है कि चलो भाई, अब जो भी होगा, सब अच्छा ही होगा.
यही वजह है कि आज के इस इंटरनेट और डिजिटल दौर में भी यह सादा सा रिवाज बिल्कुल नहीं बदला. आज महानगरों में रहने वाले पढ़े लिखे युवा और ऑफिस जाने वाले लोग भी किसी बड़ी मीटिंग या इंटरव्यू से पहले दही शक्कर खाना नहीं भूलते.
यह सिर्फ खाने की कोई चीज नहीं है, बल्कि इसमें हमारे परिवार का प्यार, बड़ों की दुआएं और एक अटूट भरोसा छिपा होता है. तो भाई, अगली बार जब आप किसी जरूरी काम से बाहर निकलें और कोई आपको दही शक्कर खिलाए, तो इसे विज्ञान और अपनों के प्यार का एक प्यारा सा आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी खा लीजिएगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)