Aaj Ka Panchang: ये है 11 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज सिद्धि और साध्य योग का शुभ संयोग, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 11 April 2026: आज यानी 11 अप्रैल 2026, दिन शनिवार शुभ होगा या अशुभ, आज योग और शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, नक्षत्र कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां हम आज का पंचांग की इस कड़ी में विस्तार से जान पाते हैं. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शनिवार है और इस दिन की शुरुआत शनि ग्रह से होती है. शनिदेव न्याय और कर्मफल के कारक हैं. शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. आज हनुमान जी की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं. कुंडली में शनि की स्थिति सुधरती है. 11 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग आइए जानें.

11 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (11 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

11 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को आधी रात 12:37 बजे तक, इसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष दशमी तिथि.

11 अप्रैल 2026 को वार- शनिवार.

11 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 01:39 बजे तक. इसके बाद श्रवण.

11 अप्रैल 2026 को योग- सिद्धि योग शाम 06:38 बजे तक. इसके बाद साध्य योग.

11 अप्रैल 2026 को करण- तैतिल दोपहर 12:01 बजे तक, इसके बाद गर बीत रात 12:38 बजे तक, इसके बाद वणिज.

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11 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

11 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:13 बजे.

11 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:42 बजे.

11 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत रात 01:58 बजे.

7 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त दोपहर 12:56 बजे.

11 अप्रैल 2026 को भी मीन राशि में सूर्य का संचरण.

11 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का आज पूरा दिन-रात मकर राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

11 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

11 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:02 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक.

11 अप्रैल 2026 को अमृत काल- सुबह 06:38 बजे से लेकर सुबह 08:23 बजे तक. प्रातः 04:08 से लेकर सुबह 05:51 बजे तक.

11 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:36 से लेकर सुबह 05:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

11 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

11 अप्रैल 2026 को राहुकाल- सुबह 09:20 बजे से लेकर सुबह 10:54 बजे तक.

11 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 02:01 बजे से लेकर दोपहर 03:35 बजे तक.

11 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 06:13 बजे से लेकर दोपहर 07:47 बजे तक.

11 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 07:53 बजे से दोपहर 08:43 बजे तक.

11 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 05:55 बजे से लेकर सुबह 07:37 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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