Aaj Ka Panchang: ये है 12 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 12 April 2026: आज यानी 12 अप्रैल 2026, दिन रविवार शुभ होगा या अशुभ, आज योग मुहूर्त और नक्षत्र कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां हम आज का पंचांग की कड़ी में विस्तार से जान पाते हैं. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग पूरे दिन के बारे में क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज रविवार है और इस दिन की शुरुआत सूर्य से होती है. सूर्यदेव आत्मा और पिता के कारक हैं. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. आज दुर्गा जी की पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है. रविवार के दिन सूर्यदेव को सुबह अर्घ्य देने से सम्मान बढ़ता है. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. 12 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग आइए जानें.

12 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (12 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

12 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख कृष्ण दशमी तिथि आधी रात 01:17 बजे तक, इसके बाद एकादशी तिथि.

12 अप्रैल 2026 को वार- रविवार.

12 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- श्रवण नक्षत्र दोपहर 03:14 बजे तक. इसके बाद धनिष्ठा.

12 अप्रैल 2026 को योग- साध्य योग शाम 06:15 बजे तक. इसके बाद शुभ योग.

12 अप्रैल 2026 को करण- वणिज दोपहर 01:03 बजे तक, इसके बाद विष्टि बीच रात 01:17 बजे तक, इसके बाद बव.

Add Zee News as a Preferred Source

12 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

12 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:12 बजे.

12 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:42 बजे.

12 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत रात 02:38 बजे.

12 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त दोपहर 01:52 बजे.

12 अप्रैल 2026 को भी मीन राशि में सूर्य का संचरण.

12 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का आज पूरा दिन-रात मकर राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

12 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

12 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:02 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक.

12 अप्रैल 2026 को अमृत काल- सुबह 05:17 बजे से लेकर सुबह 06:56 बजे तक.

12 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:35 से लेकर सुबह 05:23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

12 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

12 अप्रैल 2026 को राहुकाल- शाम 05:08 बजे से लेकर शाम 06:42 बजे तक.

12 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:27 बजे से लेकर दोपहर 02:01 बजे तक.

12 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 03:35 बजे से लेकर शाम 05:08 बजे तक.

12 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 05:02 बजे से शाम 05:52 बजे तक.

12 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- शाम 07:22 बजे से लेकर रात 09:01 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Gold Astro Tips: शुरू होने वाले हैं शादियों के मुहूर्त, नोट करें सोना खरीदने के लिए शुभ दिन, गलत समय पर लिया तो लुट जाएगा सुख!

और पढ़ें- Shani Mahadasha: शनि की महादशा में पड़ती है इन दो ग्रहों की अंतर्दशा जो जातकों का खोल देती है भाग्य, खूब मिलता है धन और सम्मान!

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है खुद की शादी, तो मिल रहे हैं जीवन से जुड़े ये गहरे संकेत, हो जाएं सावधान!