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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 13 मई का दैनिक पंचांग, आज अपरा एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang: ये है 13 मई का दैनिक पंचांग, आज अपरा एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब

Panchang 13 May 2026: आज बुधवार का दिन गणेश जी जी का है. 13 मई 2026 को शुभ-अशुभ योग और नक्षत्र कौन से होंगे. आज का पंचांग की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 13, 2026, 05:30 AM IST
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Vishnu Ji (AI Photo)
Vishnu Ji (AI Photo)

Aaj Ka Panchang 13 May 2026: आज यानी 13 मई 2026, दिन बुधवार शुभ होगा या अशुभ, इस दिन शुभ-अशुभ मुहूर्त, योग नक्षत्र और वर्त कौन-कौन से होंगे? ये सभी जानकारियां हम 'आज का पंचांग' की कड़ी में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के मुहूर्त और व्रत त्योहार से जुड़ी क्या जानकारी दे रहा है, आइए जानें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज बुधवार दिन है, इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बुद्धि और वाणी के कारक हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करने का विधान है. इससे सभी रुके कार्य पूर्ण होते हैं. कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. आज अपरा एकादशी व्रत भी है. इस व्रत पर विष्णु जी की विशेष पूजा उपासना करने से जीवन में भाग्य का साथ मिलता है और सुख की प्राप्ति होती है. 13 मई 2026 का दैनिक पंचांग क्या बताता है आइए जानें.

13 मई 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (13 May 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
13 मई 2026 को तिथि- ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि दोपहर  01:30 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि.
13 मई 2026 को वार- बुधवार.
13 मई 2026 को नक्षत्र- उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र आधी रात 12:17 बजे तक. इसके बाद रेवती.
13 मई 2026 को योग- विष्कुम्भ योग रात 08:54 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.
13 मई 2026 को करण- बालव सुबह 01:30 बजे तक, इसके बाद कौलव आधी रात 12:31 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

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13 मई 2026 को व्रत त्योहार 
अपरा एकादशी व्रत

13 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
13 मई 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:50 बजे. 
13 मई 2026 को सूर्यास्त शाम 06:55 बजे.
13 मई 2026 को चंद्रोदय तड़के प्रातः 02:53 बजे.
13 मई 2026 को चंद्रस्त दोपहर 03:26 बजे.
13 मई 2026 को भी मेष राशि में सूर्यदेव का संचरण.
13 मई 2026 को चंद्रमा का मीन राशि में  पूरा दिन-रात संचरण.
(शहर के अनुसार से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट-सेकेंड का अंतर हो सकता है)

13 मई 2026 को शुभ मुहूर्त
13 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त - Nil.
13 मई 2026 को अमृत काल - शाम 07:19 बजे से लेकर रात 08:51 बजे तक.
13 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:14 से लेकर सुबह 05:02 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
13 मई 2026 को अशुभ मुहूर्त
13 मई 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:23 बजे से लेकर दोपहर 02:01 बजे तक.
13 मई 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:28 बजे से लेकर सुबह 09:06 बजे तक.
13 मई 2026 को कुलिक- सुबह 10:45 बजे से लेकर दोपहर 12:23 बजे तक. 
13 मई 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक.
13 मई 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 10:29 बजे से लेकर दोपहर 12:01 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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